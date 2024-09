Rutger de Vries schiet op spuitbussen en vult brandblussers met verf

Het is altijd leuker om dingen te gebruiken voor iets waar ze juist niet voor bedoeld zijn. Maak een schoen van een kwal of blaas een dood paard op om er een atelier mee te vullen. Of gebruik een brandblusser om je woonkamer te voorzien van een nieuwe, nogal chaotische laag verf. Kunstenaar Rutger de Vries experimenteerde al een tijdje met verf in een plantenspuit toen hij in een youtubefilmpje zag dat je brandblussers daar ook voor kunt gebruiken. Hij jatte er eentje uit een flat en spoot die helemaal leeg, zodat hij hem vervolgens kon volgooien met verf. De Vries experimenteerde met schuimblussers – poederblussers kun je beter alleen voor echte brandjes gebruiken – en natuurlijk ging dat de eerste honderd keer mis.

Gelukkig ging het daarna wél goed. Het resultaat is de serie Colorscape: een serie die je het best kunt vergelijken met een plaats delict waar artistieke clowns elkaar met paintballgeweren te lijf zijn gegaan. De serie Circular paintings is in vorm veel subtieler, maar nog altijd zeer intens. Op een grote ronddraaiende schijf spoot De Vries zijn brandblusser leeg, wat er een beetje uitziet alsof het oog van Sauron’s kameleontische halfbroer je doordringend aankijkt.

Circular Paintings. Beeld: Rutger de Vries

Al het werk van de kunstenaar is autobiografisch en verwijst naar de periode waarin hij nog in donkere steegjes met spuitbussen stond te rammelen. “Al zit er wel verschil tussen,” vertelt hij aan Creators. “Als graffitikunstenaar heb je een eigen handschrift waaraan je herkend wordt. Nu ben ik als kunstenaar wel bekend, maar is het werk anoniem. Het zijn de middelen die me een bepaalde signatuur geven.”



Om zijn kleurrijke werk te maken, schiet hij met een luchtbuks spuitbussen kapot. Hij heeft het eindresultaat daardoor niet onder controle. “Die compositie ontstaat uit zichzelf, het is niet alsof ik dat schilder. Dat wordt gedaan door de tool, in dit geval de luchtbuks die de spuitbus beweegt.”

De brandblussers zelf worden ook regelmatig onderdeel van een kunstwerk. Een mooi voorbeeld is CMYK extinguishers. Via de slangen spuit er zelfgemaakte inktverf over een witte muur naar beneden.

Spraypaint printer II. Beeld: Rutger de Vries

We hoeven je niet te vertellen dat kleur een grote rol speelt in zijn werk. Maar het gebruik van de juiste kleuren is voor De Vries zo belangrijk dat hij zijn verfkleuren altijd zelf mengt. Hij werkt altijd vanuit primaire of secundaire kleuren, en experimenteert vooral met het materiaal. Een voorbeeld daarvan is Spraypaint printer II, die hij maakte nadat er transparante spraypaint op de markt kwam, waarmee je makkelijk schaduw aan graffiti kunt toevoegen.



De kunstenaar vertelt dat hij vaker hoort dat street-art en graffiti gezien worden als ‘low art’. “Maar door dezelfde materialen te gebruiken en te werken met een bepaalde insteek laat ik zien dat je met spuitbussen wel interessant en spannend werk kunt maken.”

CMYK extinguishers. Beeld: Gert Jan van Rooij

CMYK extinguishers. Beeld: Gert Jan van Rooij

Beeld: Tomek Dersu Aaron

Beeld: Tomek Dersu Aaron

Gebruikte blussers in het atelier van Rutger de Vries. Beeld door de auteur

