RZA klaagt een hondenuitlaatservice aan die Woof-Tang Clan heet

Oké, eerst het leuke nieuws: in New York zit een hondenuitlaatservice met de naam Woof-Tang Clan. Lief! Ik gooi meteen maar het slechte nieuws ertegenaan: dit geweldige bedrijf wordt aangeklaagd door RZA omdat ze inbreuk maken op auteursrechten. Het hondenbedrijf had vooraf niet om toestemming gevraagd bij de Wu-Tang, wat natuurlijk niet heel netjes is.

Volgens New York Daily News is er vorige week een aanklacht ingediend waarin staat dat de naam en het logo van de Wu-Tang Clan “onmiskenbaar geassocieerd” werden met Woof-Tang Clan. Die laatste registreerde de naam in juni. Volgens NYDN adverteerde het bedrijf met plaatjes van schattige honden gephotoshopt over iconisch artwork van de Wu-Tang.

Eigenaar van de hondenuitlaatservice, Marty Cuatchon, weigerde aan Noisey om commentaar te geven op de situatie, maar zei tegen New York Daily News dat hij kennis had genomen van de aanklacht die RZA heeft ingediend. “Ik ben fan,” zei hij. “Wij laten honden uit. Ik dacht dat het een goed idee was.”

Volgende keer eerst effe met je advocaat gaan zitten, meneertje!