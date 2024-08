S10 vindt in haar nieuwe video haar innerlijke kind

Muziektechnisch is het een uitstekende dag voor mensen met een ziel vol kreukels. Ons aller vader Future dacht vannacht: hé, joh, geef mij eens een goede reden waarom ik niet even een mixtape online moet blazen, en zo geschiedde. Ik heb m’n collega’s maar verteld dat ik een enorme kater heb, zodat ik een semi-legitieme reden heb om al m’n emoties lekker achter een zonnebril te verstoppen.



S10 is niet Future – mijn oprechte excuses voor het intrappen van deze wagenwijd openstaande deur – maar in Nederland zijn er weinig mensen die de zielepijnen zo overtuigend, eerlijk en direct in je gezicht slaan als zij. Vandaag is haar nieuwe EP Lithium uit, wat minstens zo confronterend is als de voorganger Antipsychotica.

Daar hoort ook een video bij, voor de track Topsport (en een klein stukje Moskou), die wij hier aan jullie mogen laten zien. In de video staat Stiens innerlijke kind centraal, ironisch genoeg gefilmd in de bijlmerbajes – want tja, stiekem heeft iedereen z’n vroegere zelf min of meer opgesloten, right? Kijk de video – gemaakt door Shannon Kanhai – hierboven, voor ik hier in tranen uitbarst.