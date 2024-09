De absurde beestenboel van Saša Ostoja

“Dieren zijn altijd een soort minderheid geweest die wordt gedomineerd door de mensheid,” vindt Saša Ostoja, de opkomende Nederlandse illustrator die een absurdistische dierenwereld gebruikt in zijn tekeningen. Morgenavond is hij de host van Vincent op Vrijdag in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het ideale moment dus om even stil te staan bij het werk van deze illustrator, die al tekeningen maakte voor de Volkskrant, festivals, verschillende kledingmerken en clips van Faberyayo en Tom Trago voorzag van levendige animaties.

Een video die is geplaatst door saša ostoja (@sasa_ostoja) op 18 Jan 2017 om 5:39 PST

De keuze van Saša voor dieren gaat terug tot zijn kinderjaren. “Ik vond het altijd vreselijk om verhalen te horen over bomenkap in de regenwouden of jacht op olifanten voor ivoor en zo,” vertelt Saša aan The Creators Project. Naarmate hij ouder werd en een manier zocht om zijn verhaal te vertellen, vond hij het te heftig als hij het in mensenvorm deed. “Ik vond het leuk om op een soort verkapte manier die verhalen te brengen en met een soort van ‘fabel’ te werken. Daarvoor gebruik ik dus dieren of ‘dierachtigen’. Het is zeker niet zijn bedoeling om gewoon schattige dieren te tekenen. “Het moet gelaagd zijn, wat absurdistische humor bevatten of een schurend gevoel brengen.”

The look out

Treehuggers

Met zijn manier van tekenen kan Saša beladen onderwerpen met een knipoog vertellen. Het heeft iets lieflijk als vormentaal, waardoor je een beetje op het verkeerde been wordt gezet. “Ik vind het leuk om te spelen met een nogal hard contrast,” vertelt hij.

Met Vincent op Vrijdag wordt er nu een link gelegd tussen Saša Ostoja en Vincent Van Gogh, een hele eer voor een nog jonge illustrator. Er is ook een link tussen beide mannen. Saša kan zich vinden in Van Gogh, hoewel die geen echte voorliefde had voor dieren. “Ik kan me vinden in zijn werkethos, en in zijn visie als een soort outsider. Persoonlijk vind ik het ook leuk om de wereld te zien als outsider, dat geeft mij ook andere thema’s. Omdat ik half-Nederlands en half-Kroatisch ben, ben ik altijd een observator geweest. Ik probeerde andere dingen te zien en daar mijn werk over te laten gaan,” vertelt Saša.

“Ik werk graag rond wereldproblematiek, hoe cliché dat misschien ook klinkt. Vanuit mijn positie als minderheid heb ik ook interesse gekregen voor andere minderheden, zoals bijvoorbeeld de indianen die massaal stierven na de ontdekking van Amerika door Columbus of de problemen van het Indiase kastenstelsel. Ik probeer deze thema’s soms aan te pakken in mijn werk, maar duik nooit in een slachtofferrol, want dat ben ik helemaal niet.”

Columbus

Maar is een illustrator nu eigenlijk een kunstenaar? Saša maakt zelf een onderscheid. Een illustrator werkt in opdracht en is op een bepaalde manier toch gebonden. Een kunstenaar maakt vrij werk, waarbij hij geen restricties heeft. “Je werkt dan vanuit je eigen geest en graaft in de krochten van je ziel,” vertelt hij. Het liefst wil hij nu vrij werk gaan maken en dus echt een kunstenaar worden. “Ik heb vijf jaar nodig gehad om vorm en inhoud te laten samenkomen en nu ben ik ook wel klaar voor het echte kunstenaarschap,” vertelt Saša. “Maar dat vind ik ergens ook wel het moeilijkste, als ik gewoon carte blanche krijg.”

Vincent op Vrijdag is dan wel geen echte expositie, maar hier wil Saša de mensen vooral prikkelen en enthousiasmeren voor Vincent van Gogh en zijn eigen werk. “Ooit hoop ik wel echt een eigen expositie te hebben. Maar vijf jaar geleden had ik echt niet gedacht dat ik nu zou staan waar ik sta of dat ik zou deelnemen aan een evenement zoals dat van vrijdag.”

Tijdens zijn avond in het Van Gogh Museum organiseert Saša een vrije tekenwedstrijd, waarmee een print van de tekening die hij voor de avond maakte te winnen is. Saša maakte ook vier grote borden van meer dan drie meter hoog, waar een soort Vincent van Gogh-band op is afgebeeld en er zijn wat van zijn videoclips en animaties op een videowall te zien. Daarnaast zijn er performances van Steven de Peven, Pepijn Lanen en Zwart Licht. Dat Piet Parra, waar Saša een enorm respect voor heeft, hetzelfde evenement trouwens vorig jaar heeft gehost, is ook speciaal. “Om in zijn voetsporen te treden, is voor mij een eer,” vertelt Saša.

Bekijk hieronder enkele werken van Saša Ostoja:

Public Transport

Volkskrant Magazine Cover

Volkskrant Magazine Cover

Sir Edmund

Op de website van het Van Gogh Museum kun je kaarten kopen voor Vincent op Vrijdag. Meer werk van Saša Ostoja zie je op zijn website en Instagram.