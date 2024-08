Sabrina stopte als gelikte marketeer om cacaosjamaan in Purmerend te worden

Ervaringen zijn in. Jonge mensen betalen eigenlijk alleen nog voor diensten of producten waar ze over kunnen vertellen op feestjes, of die ze op Instagram kunnen zetten. Als ze ‘memorabel’ zijn dus. Deze ervaringseconomie werd in 1998 voorspeld en is inmiddels niet meer weg te denken. Airbnb is bijvoorbeeld een grote speler op deze markt. Je kon er al een tijd gelikt ingerichte kamers huren van locals en zo op vakantie gaan “alsof je ergens zelf woont”. Maar sinds een jaar biedt Airbnb ook de mogelijkheid om ook die locals zélf te boeken , waarna ze je een “unieke” ervaring geven. Maar hoe werkt dat eigenlijk precies, en hoe kun je zelf je leven opwaarderen tot een ‘experience’ die verkoopbaar is aan toeristen?

VICE Money zoekt deze zomer voor je uit hoe je kunt cashen op de ervaringseconomie. We gaan op stap met Airbnb-experiences om de kunst af te kijken. Vorige keer gingen we mee met straatmuzikant Louis, die via de experience-economie minder afhankelijk wil worden van muziek maken op straat. Deze keer gaan we cacaomediteren met Sabrina (34). Ze gaf haar eigen succesvolle marketingbureau in Londen op om sjamaan te worden, maar haar commerciële achtergrond komt van pas bij haar spirituele roeping. We gingen naar een bovenzaaltje van een New Age-winkel in Purmerend om deel te nemen aan een ‘heilige cacaomeditatie’. Op Airbnb betaal je hier dertig euro voor.

We beginnen met een ‘open eye-meditatie’, waarbij Sabrina iedereen om de beurt indringend aankijkt. Het daglicht geeft haar een aura en de tocht door het raam laat haar saron mysterieus wapperen. Daarna drinken we allemaal een glas van de ‘heilige cacao’, wat vooral rauwe cacao is. Het smaakt naar chocolademelk met verkruimelde, niet-opgeloste paracetamol erin, dus ik doe nogal lang over mijn portie. Daarna zitten we een paar uur met onze ogen dicht naar spirituele muziek te luisteren, al kijk ik ook soms naar de lampionnetjes, fuiken en papieren vogels die aan het systeemplafond hangen. Sabrina loopt ondertussen rond met wierook, sprays, muziekinstrumenten en brandende houtjes om ons in trance te houden. Het ritueel wordt al eeuwenlang uitgevoerd door haar voorouders in de Amazone. Maar hoe heeft ze het voor elkaar gekregen om het te exporteren naar Purmerend, en heeft Airbnb daarbij geholpen?

VICE Money: Waarom schakelde je over van marketing op sjamanisme?

Sabrina: Het was spannend en interessant om een marketingbedrijf te leiden, maar de finance-industrie gaf mij geen voldoening. In mijn marketingtijd schreef ik over spirituele dingen. Het begon als een soort hobby, een passie. Pas later besloot ik mijn leven eraan te wijden, na de dood van mijn broer. Dat zette iets in gang bij me. Ik dacht: ik kan morgen ook dood zijn. Toen besloot ik mijn leven te wijden aan meditatie, en het helpen van anderen.

Hielp je marketingachtergrond om dit fulltime te kunnen doen?

Marketing is een instrument om jezelf met meer mensen te verbinden, en om meer open te zijn. Dus ja, dat zorgde ervoor dat ik heel makkelijk die omschakeling kon maken. Anders denk ik dat het veel moeilijker was geweest om bijvoorbeeld de website op te starten. Ik gebruik veel van mijn kennis uit die tijd.

Verdien je minder geld dan eerst?

Ja, haha. De helft, iets minder nog zelfs. Bij deze sessie zaten vijftien mensen, die allemaal dertig euro betaalden. Dan kom je op ongeveer 450 euro per sessie. Daar gaan nog wat kosten vanaf natuurlijk, voor de inkoop van de cacao. Maar eerlijk gezegd werk ik liever met kleinere groepen, zodat ik iedereen wat meer aandacht kan geven.

Iedereen was best wel oud. Is dit een beetje je standaardpubliek?

Vaak krijgen mensen tussen de veertig en vijftig de behoefte om naar de zin van het leven te zoeken, of hun bewustzijn uit te breiden. Het is zeldzaam dat er veel jonge mensen zitten, maar ze komen soms wel.

Dus via Airbnb zou je mogelijk een jongere doelgroep kunnen aanboren?

Ja. Ik heb het er net opgezet, en jij bent de eerste die via dat platform binnenkomt. Ik vond mijn publiek eerder vooral via lokale facebookgroepen die over spiritualiteit gaan, maar ben dit nu aan het uitproberen. Zo kunnen mensen van over de hele wereld de ervaring vinden.

Op Airbnb zitten veel toeristen. Is dit wel leuk voor hen?

Ja. Iedereen houdt van chocolade. En het is een ontspannen benadering van meditatie.

Misschien is het zelfs beter om zonder verwachtingen – als onwetende toerist bijvoorbeeld – naar een avond als dit te gaan. De meeste aanwezige gasten vanavond hebben ervaring met spirituele dingen: ze kennen elkaar van een ayahuascatrip die Sabrina eerder organiseerde. Ayahuasca komt ook uit het regenwoud, maar is sterk psychedelisch, je gaat er van spacen en braken, wat tot diep zelfinzicht zou moeten leiden. De cacaomeditatie is veel milder. “Ik voelde er helemaal niks van!”, zegt een vrouw met een grote blauwe zonnebril na afloop. Ze gaat nogal woest overeind zitten op haar yogamatje. “Ik ook niet, en ik heb drie glazen gedronken,” zegt een andere cacaomeditatie-maagd. Ik had haar bijpakgedrag al herkend (ik kom wel eens op een technofeest) toen ik tijdens het mediteren tussen mijn wimpers doorkeek.

Sabrina sust het commentaar vrij smooth: “Het is niet echt te vergelijken. Dit medicijn is niet bedoeld om je hallucinaties te geven. Het moet je veel energie geven en je verbinden met jezelf en met je hart. Er werd vanavond nog veel gevochten tegen ego’s . Sommige mensen krijgen visioenen, maar dat komt meer doordat ze zich openstellen dan door het middel zelf.”

Ik heb inderdaad ook meerdere mensen stilletjes zien huilen, in ongemakkelijke extatische houdingen zien zitten, en er was een vrouw die “een stem hoorde”. Vooral zij vond de ervaring erg “authentiek”. Dat is belangrijk, zo leerden we vorige keer . Toch lijkt het me makkelijker om iets als ‘energie’ en ‘verbinding met je hart’ te verkopen als iedereen ook echt aan het spacen is.

Is het uitdagender om een experience te maken met een middel dat van zichzelf niet hallucinogeen is?

Het hangt af van de energie, de groepsgrootte en de plaats. Ik voelde dat veel mensen vandaag erg met hun ego bezig waren. Maar ik vind het denk ik juist leuker om met cacao te werken, want het is laagdrempeliger. Ik leidde eens een ayahuasca-ceremonie die heel soepel verliep. Maar ayahuasca is veel sterker, dus meestal moet ik van tevoren met iedereen apart spreken om ze te leren kennen, en ze soms ook achteraf bijstaan omdat het zo intens is.

Zou een ayahuasca-ceremonie ook op Airbnb gezet kunnen worden?

Ik weet het niet, dat is nog een grijs gebied. Ik zie het als een religieus recht, want ik kan zeggen: zo communiceer ik met God. Maar ik wil ook geen problemen. Anderen denken dat het een drug is.

Lang niet elke mystieke ervaring is dus geschikt als toeristisch uitstapje. Het leuke van deze is, dat je naast een kans op zelfinzicht, een laagdrempelig inkijkje krijgt in een subcultuur van oer-Hollandse psychonauten van middelbare leeftijd, die van alles uitproberen om zichzelf te vinden. Een man, die volgens zijn visitekaartje coach en medium te Almere is, laat me later een rijtje littekens op zijn ontblote bovenarm zien. “Dat is van een Kambo-sessie. Ze maken gaatjes in je huid en smeren daar het gif van een kikkertje in.”

Ik moet misschien ook hardere middelen gebruiken om diepere inzichten in mijn ziel te krijgen, al was het mediteren wel ontspannen. Het zal wel aan mijn ego liggen, en dat ik niet primair voor inzichten in mijn ziel kwam. Ik wilde dingen leren over de ervaringseconomie. En dat is gelukt. Les 2 is: chocola maakt zelfs moeilijke dingen als spiritualiteit verkoopbaar.

