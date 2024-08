Sabrina’s foto’s zijn al duizend keer gebruikt om te catfishen

Het zou best kunnen zijn dat je het gezicht van Sabrina Nichole herkent. Omdat je weleens berichtjes met haar hebt uitgewisseld bijvoorbeeld, op Instagram of een datingapp. Of althans, omdat je dénkt dat je dat hebt gedaan. Sabrina zit namelijk met een probleem: haar foto’s worden aan de lopende band gebruikt om te catfishen.

Zelf kwam ik haar op het spoor nadat ik een DM van een zekere ‘Savage June’ had gekregen, die haar foto gebruikte. Of ik een paar naaktfoto’s wilde kopen, zodat ze geld kon sturen naar haar zieke oma in Zweden. Dat leek me een beetje schimmig, dus ik uploadde de foto naar Google Afbeeldingen en kwam erachter dat het heel iemand anders was: een voormalig Playboy-model van 25 jaar uit Texas, dat nu op OnlyFans zit.

Maar daar bleef het niet bij. Haar foto’s kwamen terug bij een ontelbare hoeveelheid actieve instagramaccounts, waarvan sommige zelfs (gedeeltelijk) haar echte naam gebruikten. Op Twitter was het exact hetzelfde verhaal, en op Reddit zag ik de ene na de andere post over datingapp-profielen die haar gezicht gebruikten.

Of Sabrina hiermee een van de populairste catfish-gezichten ter wereld is valt moeilijk te bewijzen, maar gezien de grote hoeveelheid bewijs die haar fans hebben verzameld zit die kans er dik in. Gecatfished worden is natuurlijk totaal geen feestje, maar hoe moet het wel niet zijn voor Sabrina zelf? Ik ging met haar videobellen om erachter te komen hoe het is om het gezicht te zijn waarmee minstens duizend mensen worden belazerd.

VICE: Hey Sabrina. Ik kwam op het idee om je te interviewen omdat iemand me probeerde te catfishen met jouw foto.

Sabrina Nichole: Ja, zo is dat met iedereen gegaan. Het is echt een plaag.

Wanneer besefte je wat er precies aan de hand was?

Ik denk dat het ongeveer zes jaar geleden echt serieus werd. Er waren wat mensen die me DM’s stuurden en tegen me spraken alsof ze me kenden. Ik dacht: ik ken je helemaal niet, waarom praat je zo tegen me? Een van hen werd zelfs boos omdat ik niet met hem af wilde spreken.

Er bleek een gigantische facebookpagina aan mij gewijd te zijn. ‘Ik’ had heel veel fans, die nogal werden opgelicht – ze werden ervan overtuigd dat ze vliegtickets moesten kopen, dat soort dingen. Ik heb zelf niet eens Facebook. Dat was de eerste keer dat ik er zo door overrompeld werd, en daarna is het alleen maar erger geworden.

Heb je enig idee hoe groot dit is?

Ik denk dat ik het niet eens kan overzien. Ze gebruiken allemaal verschillende namen, en het heeft weinig zin om ze allemaal op te zoeken, want als ik er eentje kan laten verdwijnen, komt er gewoon weer een nieuwe voor in de plaats. Ze kunnen gewoon ongestoord hun gang gaan. Maar als ze echt heel groot zijn steek ik er wel wat meer moeite in, want die beïnvloeden des te meer mensen.

Heb je veel contact met deze mensen gehad? Gevraagd wat ze in vredesnaam aan het doen zijn?

Het boeit ze niet. In het begin nam ik vaak contact op omdat het me wel veel deed, maar nu geef ik geen fuck meer. Het heeft geen zin om met ze te praten. Ze hebben me al kwaad gemaakt, dus ik denk niet dat ik nog een normaal gesprek met ze zou kunnen hebben. Een aantal van hen heeft me wel DM’s gestuurd of met me geprobeerd te videobellen, maar ik weet niet wat ze daarmee proberen te bereiken.

Een van de vele nep-accounts die Sabrina’s foto’s gebruiken

Waarom hebben ze uitgerekend jou uitgekozen?

Goede vraag, ik heb geen idee. Het is niet zo dat ik veel vriendinnen heb gevraagd of hun foto’s ook zo vaak worden misbruikt, maar ik zie het in ieder geval nooit – in ieder geval niet zo erg als bij mij. Mijn DM’s bestaan elke dag voor 90 procent uit berichtjes als “Waarom praten we niet meer?” en “Ik dacht dat je van me hield!”

Maar meestal willen dat soort mensen eigenlijk helemaal niet met me praten. Ze zijn vaak eerder boos dat ik ze zogenaamd heb opgelicht, of vertellen me dat ze een nepprofiel hebben gevonden. Ik kom er gewoon niet meer van af.

Welke gevolgen heeft dit voor je werk gehad?

Mensen hebben sowieso duizenden dollars uitgegeven aan content die ik niet eens zelf heb gemaakt. In het begin besteedde ik daar erg veel tijd aan, vooral omdat ik er zo klaar mee was dat mensen deden alsof ik er wat mee te maken had.

Eerst voelde ik me schuldig en besteedde ik uren aan het opzoeken en aangeven van mensen. Het maakte niet uit of ze veel volgers hadden of niet – ik wilde ze allemaal te pakken krijgen. Elke dag waren het er zo’n zeventien à twintig. Maar goed, daar werd ik verder niet voor betaald, en ik heb natuurlijk ook wel wat beters te doen. Ik kon niet aan de gang blijven.

Wat doet het met jou persoonlijk? Maak je je veel zorgen?

Ik kan nu niet eens op een datingapp zitten; ik word elke keer geblokkeerd omdat ik meteen wordt aangegeven als catfish. Ik heb heel lang tegen mijn fans gezegd dat ik op geen enkele datingapp zit, dus toen het me eindelijk toch lukte om er eentje aan te maken zeiden ze: “Dat is ze niet echt!” Maar dat was dus wel zo.

De mensen achter de datingapps geloven me niet. Ik vond Hinge heel leuk, maar heb het maar 24 uur kunnen gebruiken. Ik dacht dat als ik de klantenservice van tevoren een identiteitsbewijs zou laten zien, ik misschien niet geblokkeerd zou worden. De vrouw die ik sprak zei dat dat goed zou komen, maar nog niet eens 24 uur later was mijn account weer weg.

Ik ben er al twee keer achteraan gegaan, maar het lijkt ze niet echt te boeien. Terwijl ik ook gewoon iemand ben die vrijgezel is en het lastig heeft met corona. Maar ik kan niet op Bumble, Hinge, Tinder of wat dan ook – ik ben overal geblokkeerd.

En wat vind je van mensen die erin trappen? Heb je met ze te doen?

Ik heb gehoord dat sommige van hen er duizend dollar aan hebben uitgeven, waar ik wel een beetje verdrietig van word. Maar op een bepaalde manier is het ook niet echt mijn probleem. Het is niet zo dat ik ze hun geld terug moet geven. Want zonder vervelend te willen doen: ik ben niet zo naïef geweest om erin te tuinen.

Zelf zou ik nooit duizend dollar geven aan iemand die ik nooit in levenden lijve heb ontmoet, en van wie ik geen bewijs heb dat diegene daadwerkelijk bestaat. Ik heb heus wel met ze te doen, maar ik denk ook: hadden ze maar wat beter nagedacht voordat ze hun zuurverdiende geld uitgeven aan iemand van wie ze eigenlijk helemaal niks weten.

Vind je dat socialmediaplatforms hier zelf ook een verantwoordelijkheid in hebben? Wat zouden zij kunnen doen om dit te stoppen?

Ik weet niet wat ze zouden kunnen doen – misschien gebruikers vragen of ze hun identiteit kunnen bevestigen met hun rijbewijs of zo, dat ze mensen niet zomaar berichtjes kunnen sturen als ze dat niet hebben gedaan. Maar daar weet ik verder ook niet zoveel van af.

Wat zou je mensen adviseren van wie hun foto’s gejat worden?

Kom op voor jezelf en neem desnoods juridische stappen als niks werkt. Mensen denken dat foto’s nemen zo gepiept is, maar het kost natuurlijk tijd: je moet jezelf klaarmaken, over het beeld nadenken, beeld bewerken – er komt best veel bij kijken, en wie foto’s jat heeft daar helemaal geen boodschap aan.

En mensen die erin trappen? Heb je daar nog advies voor?

Gebruik gewoon je hersenen. Denk erover na: moet je geld uitgeven aan een vreemde? Nee. Moet je iemand die je niet kent meteen een cadeautje geven? Nee, dat hoeft niet. We leven in een tijd waarin je gewoon met elkaar kunt facetimen – en als ze zeggen dat ze niet kunnen facetimen, dan is dat gewoon een leugen. Als iemand met zo’n mooie foto in je DM’s slidet, moet diegene ook wel in staat zijn om met je te videobellen.

Uiteindelijk gaat het er ook om dat je gewoon goed voor jezelf zorgt, in plaats van dat je meteen denkt: laat ik haar geven wat ze wil, misschien vindt ze me dan leuk. En als je er eenmaal in bent getrapt, reageer je dan niet af op degene van wie de foto echt is. Daar krijg je namelijk echt niet je geld mee terug. En ook je respect niet.

