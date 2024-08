De stelletjes die ‘als therapie’ samen coke gingen snuiven tijdens de lockdown

Dankzij de pandemie hebben veel stelletjes het afgelopen jaar behoorlijk op elkaars lip gezeten, wat zeker niet altijd een even goede afloop had. Koppels die elkaar niet de tent uit hebben gejaagd wisten elkaar toch wat ruimte te geven, of vonden een wat inventievere manier om het een beetje leuk te houden: lekker gezellig samen coke snuiven, bijvoorbeeld.

“Tijdens de lockdown deden we het ieder weekend en soms zelfs doordeweeks,” zegt de 24-jarige Rachel. Zij woont samen met haar 27-jarige vriend Tom en werkt nog steeds vanuit huis. Alle koppels die VICE sprak wilden graag anoniem blijven, zodat iedereen vrijuit over het drugsgebruik kon praten.

Rachel en Tom zijn niet het enige stel dat sinds de pandemie wat vaker de neus poedert. Ook gewoon op klaarlichte dag. “Voor de lockdown had ik dat nooit gedaan, maar nu ineens wel,” zegt de 31-jarige Sarah, die samenwoont met de eveneens 31-jarige Steve.

Erg gezond is het natuurlijk niet om zo regelmatig coke te snuiven. “Het beschadigt het kraakbeen, heeft psychologische gevolgen en is slecht voor je hart,” zegt Nuno Albuquerque, verslavingsbegeleider bij het UK Addiction Treatment Centre. Maar los daarvan leverde het ook veel goeds op, zeggen de stelletjes die we spraken. Tenminste, dat gevoel hebben ze.

“Normaal gesproken nemen we niet genoeg de tijd voor seks, omdat we altijd allebei zo druk zijn, maar met coke kunnen we uren door blijven gaan,” zegt de 37-jarige Dan, die op het platteland van Wales woont sinds hij eerder dit jaar uit Londen verhuisde. Zijn man, de 36-jarige Ash, is het daarmee eens. “De eerste keer dat we anaal echt fijn vonden was toen we het tijdens de lockdown onder invloed probeerden.”

Ook simpelweg gesprekken voeren kan heel leuk zijn wanneer je aan de coke bent (al kan het ook verkeren, bijvoorbeeld als een van de twee urenlang blijft zwammen over een zojuist verzonnen script voor een of andere vage sciencefictionfilm). Voor sommige koppels werkte het zelfs therapeutisch. “We hebben eerlijkere, intiemere gesprekken gehad, bijvoorbeeld over of we kinderen willen of niet,” zegt Rachel. “Voor de lockdown hadden we het daar nooit zo over, maar nu wel – ook als we niet aan de coke zitten, trouwens.”

Tom sluit zich daarbij aan. “Ik voel me een ander mens.”

Een minder leuk effect kan zijn dat een van de twee er afhankelijker van wordt dan de ander. “Ash kan zo door blijven gaan en een nacht doorhalen om alles op te maken,” zegt Dan met een hoorbare bezorgdheid in zijn stem. “Op een gegeven moment vroeg ik Dan of hij het voor me kon verbergen, maar ik wilde later die avond alsnog,” zegt Ash.

Rachel heeft ook wat onderlinge verschillen gemerkt. “Tom neemt weleens wat voordat we überhaupt wat hebben gedronken,” zegt ze. “Afgelopen vrijdag had hij zonder overleg nog wat gekocht, ondanks dat we hadden afgesproken om even pauze te nemen.”

Dan heeft ook gemerkt dat hij zelf meer behoefte heeft gekregen aan drugs. “Juist nu we het niet meer kunnen doen, heb ik er meer zin in dan ooit,” zegt hij. Hij wilde weg uit Londen om even geen triggers in de buurt te hebben, en Ash stemde daarmee in – maar de behoefte verdween niet.

Kate Thompson, een relatietherapeut van Tavistock Relationships, zegt dat frequent cokegebruik vaak onderliggende problemen maskeert – en zeker niet als therapie zou moeten worden gezien. “Met name de gezinssituatie van vroeger is daarbij belangrijk,” zegt ze. “Deze mensen hebben vaak hechtingsproblemen gehad, wat zich weer vertaalt in angst bij hun eigen relaties. En drugs of alcohol kunnen dan een toevlucht zijn.”

Albuquerque is het ermee eens dat vooral coke van negatieve invloed kan zijn op een relatie. “Van coke kun je impulsiever en geiler worden, wat in eerste instantie wel interessant kan klinken voor een koppel. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen die aan de coke zitten ook vaker onbeschermde seks hebben. Bij vrouwen kan het ook de menstruatiecyclus veranderen, en iedereen kan er stemmingswisselingen van krijgen.”

Het is vaak lastig om koppels te behandelen die samen te veel drugs gebruiken. Ze moeten allebei toegeven dat ze een probleem hebben en als ze een programma hebben gevolgd, moeten ze ook samen clean blijven. Niet dat er niets mogelijk is, natuurlijk. Je kunt bijvoorbeeld samen in gedragstherapie gaan, om zowel als stel als individu problemen zoals verslavingen of depressies te verhelpen.

Het zou best kunnen dat we bepaalde nieuwe gewoontes overhouden aan de pandemie. Maar wat als dat er vooral op neerkomt dat je meer behoefte hebt aan coke?

Ondanks dat Dan aan zijn triggers probeerde te ontsnappen, is hij niet van plan om op korte termijn te stoppen – niet als koppel, maar ook zelf niet. “Ik voel die noodzaak niet zo,” zegt hij. “Want ik er geniet er enorm van.”

