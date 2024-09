De live versie van Sampha’s ‘Blood On Me’ zal je kriebels in je buik geven

Beeld via YouTube

Sampha heeft zich de laten jaren gedeisd gehouden. Hij liet alleen sporadisch van zich horen als hij aan iets bijzonders had gewerkt. Denk aan Kanye Wests Saint Pablo, Frank Oceans Alabama of zijn eigen Timmy’s Prayer. Vorige week bracht hij weer een nieuw nummer uit, Blood On Me, een prachtig, poëtisch elektronisch liedje waarop hij zijn zijdezachte stem loslaat.

Het is een van Sampha’s beste tracks ooit en live klinkt het zowaar nog beter. Daar kwamen we achter toen hij het tijdens The Late Show opvoerde en wij helemaal week werden. Dit was zijn allereerste solo tv-optreden en wat ons betreft mag hij het veel vaker doen. We hoeven overigens niet lang te wachten op nieuwe muziek van de zanger, want zijn debuutalbum Process komt blijkbaar ‘binnenkort’ uit.