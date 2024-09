Sampha is terug met de nieuwe single ‘Timmy’s Prayer’

Beeld via Facebook

Het is zo’n drie jaar geleden dat we voor het laatst iets van Sampha, de elektronische crooner uit Londen, hebben gehoord. Hij gooide hoge ogen met zijn Dual EP uit 2013 en kwam met opmerkelijke samenwerkingen met onder anderen SBTRKT, Drake en Katy B.

Vandaag is hij terug met een nieuwe single, Timmy’s Prayer, een mooi nummer dat langzaam opbouwt van een ingetogen, James Blake-achtige harmonie naar een meer dringende, jaren tachtig pop-climax.

“Het is alweer een tijdje geleden,” schrijft Sampha op Twitter. “Ik heb, zoals wij allemaal, veel te verwerken gehad en het is soms moeilijk om daar de juiste woorden bij te vinden. Ik wil iedereen bedanken die me steunden en liefde gaven. Ik kijk er naar uit om weer snel meer muziek met jullie te delen.”

Luister hieronder naar Timmy’s Prayer.