Sampha zingt als een engeltje tijdens zijn Tiny Desk-concert

Sampha stelt nooit teleur. Het langverwachte album Process van de Londense zanger werd in februari aan de wereld geschonken en bevat alles wat hem zo goed maakt: zijn zijdezachte, kalmerende stem onder begeleiding van breekbare pianopartijen. Drake is ook fan en gaf hem een plaatsje op zijn album met de track 4422. Drie dagen nadat dat nummer werd uitgebracht, hebben we nog meer werk van Sampha om van te genieten. De zanger ging onlangs op bezoek bij NPR voor een Tiny Desk-concert. Tijdens het prachtige optreden zong hij nummers van Process, zoals Plastic 100°C, (No One Knows Me) Like the Piano en Blood On Me. Bekijk het hieronder.

Beeld via NPR