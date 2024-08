Samson verliest zichzelf in de duistere wereld van drugs en EDM

Te vaak staan we machteloos te kijken terwijl iemand afglijdt in de duisternis. Bang om diegene te confronteren met bijvoorbeeld drugsmisbruik, kleptomanie of mensenhandel. Dat is begrijpelijk: het zijn moeilijke onderwerpen om aan te snijden. Een vriend aanspreken op bedenkelijk gedrag, dat is niet iets wat we graag doen. Maar lieve Samson, jij bent mij te dierbaar. Ik kan niet zwijgen en de andere kant op kijken.

Samson, jij bent een lieve, aardige hond. Maar je bent ook naïef. Dat is niet gek, je bent immers een hond. Maar wat jij niet bent, is de slaaf van Gert Verhulst. Ik hoor je denken: mwoahhhh, wat is dat zo, een slaap? Nee, Samson: slaaf. Gert is je vriend, denk jij misschien. Maar dan vergis je je. Gert is een manipulator. Hij spant jou voor zijn vuile karretje.

Ik zie namelijk heel goed wat er gebeurt. Vroeger zongen jullie samen liedjes. De Samsonrock, Samen op de moto, Piraten-potpourri, stuk voor stuk tijdloze hits met gevoel en passie. Maar wat is dit nu? Je hebt een nieuw lied gemaakt? Samson is a dj heet het.

Leuk, zul je denken. Dj’s zijn stoer. Maar ik kan een boekje opendoen over de dancewereld.

Kijk naar meneer Spaghetti en wat er met hem gebeurde sinds hij de vaste kapper van Gert Verhulst werd. Het begon onschuldig, met een uitnodiging om eens mee te gaan naar Tomorrowland. Toen kwamen de drum-‘n-bass-feestjes. De ketamine. Al gauw stapte meneer Spaghetti over op het zwaardere spul: Masters of Hardcore, heroïne, halve liters 8.6, macaroni. Het leidde tot schulden. Gedwongen prostitutie. Het eindigde in de werkplaats van Kabouter Klus, waar dingen gebeurden die ik niet wens uit te spreken.

Kijk maar eens goed naar de onderstaande foto’s, Samson. Is dit wat jij wil?

In 2000 brachten Gert en jij het lied Samen op de moto uit. Het is een aanstekelijk lied waarin jullie zingen over de geneugten van een pleziertochtje op een motor. Maar Samson, herinner jij je niet waar de tocht naartoe ging? Het dorp uit, ja. Maar dan. Richting de stad. Een buitenwijk in. Daar stopte Gert, voor een vervallen flatgebouw. Jij moest buiten wachten terwijl Gert binnen dertig kilo pure Colombiaanse cocaïne kocht van Oegandese oorlogsmisdadiger Joseph Kony.

Wist je dat danceliefhebbers heel wat overeenkomsten hebben met nazi’s? Ze houden allebei van grote menigtes, lichtshows en mensen die op een verhoging staan. Voila. Waarom dacht je anders dat meneer de Raaf sinds hij met Gert naar technofeesten gaat een snor als die van Adolf Hitler draagt? Samson, jij wordt in het geniep geronseld voor een rechts-extremistisch gezelschap, terwijl jij dacht leuk dj’tje te spelen.

Oh, wist je dat meneer de Raaf ook zanger is in een satanistische metalband?

Het lijkt altijd zo rustig en gezellig in het dorp waar jullie wonen. Maar onder de oppervlakte borrelt een gevaarlijke soep. Zie hieronder meneer de Raaf. Hij draagt een pruik. Leuk toch? Een verkleedpartijtje. Maar niets is minder waar. Gert dwingt hem om de hoer te spelen als hij vrienden op bezoek heeft.

Dus Samson, jij kunt hier wel leuk de dj uithangen, maar ik weet wat je te wachten staat. Het begint misschien onschuldig met een kruidenbittertje voor de show, maar voor je het weet lig je in een plas hondenbraaksel omdat Gert je een dubbele dosis heroïne heeft gegeven. Maar het allerergste aan dit alles? Samson, je bent slechts een van de velen.

Pas op met Gert, Samson. Je bent gewaarschuwd.

Dit artikel verscheen eerder op VICE NL.