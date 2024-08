Samsung heeft een Bitcoin-miner gemaakt van 40 oude Galaxy S5’s

Smartphones zijn overal, maar er zijn waarschijnlijk nog meer oude telefoons die niet meer werken. Veel mensen bewaren hun telefoons als ze een nieuwe kopen, maar gebruiken die dan vervolgens nooit meer. Daarom is het “Upcycling”-initiatief van Samsung ook zo’n goed idee. Ongebruikte telefoons krijgen een nieuw leven.

Hier is een toren van 40 oude Galaxy S5-telefoons die op een nieuw besturingssysteem draaien, speciaal voor dit initiatief van Samsung.

Beeld: Kyle Wiens

Samsung liet de toren zien op een conferentie in San Francisco. Hun C-lab-team – ingenieurs die creatieve projecten verzinnen – hebben de oude S5’s aan elkaar bevestigd en er een Bitcoin-miner van gemaakt. Verder hebben ze ook van een oude Galaxy-tablet een Ubuntu-laptop gemaakt en een Galaxy S3 gebruikt om een aquarium te monitoren

Acht Galaxy’s hebben volgens de informatie die wij hebben ingezien meer kracht dan een standaard desktop (al zijn er niet zoveel mensen meer die Bitcoin minen op hun desktop).

Beeld: Kyle Wiens

Samsung gaat de software waarmee ze de oude telefoons hebben ontsleuteld gratis vrijgeven. “Het is een duurzame manier om nog iets te doen met oude telefoons,” zegt Robin Schultz tegen Motherboard in een telefoongesprek. “De uitdaging is de software,” zegt Kyle Wiens, CEO van iFixit. “Oude software is niet meer veilig, en de nieuwe apps werken niet meer. De vraag is dus hoe je prima hardware tien jaar kan laten functioneren zonder goedwerkende software.”

Wiens en iFixit zijn goed in het beantwoorden van vragen. Zijn site is open source zodat mensen zelf hun elektronica kunnen repareren. Ze helpen Samsung met het repareren van oude S3’s voor hun upcycling-project. “Dit was niet mogelijk geweest als we niet met Samsung samen hadden gewerkt,” vertelt hij. “Het is een stap verder dan jailbreaken, je moet Android helemaal verwijderen.”

Image: Kyle Wiens

Het project heeft ook een eigen github waarop een video is te zien die uitlegt hoe het allemaal werkt. “Ze maken een soort portfolio met allemaal projecten,” legt Wiens uit. Op de site kunnen gebruikers een tool downloaden waarmee ze Android helemaal kunnen verwijderen en hun zelfgeknutselde software kunnen installeren.

Ook kunnen mensen hun eigen creaties uploaden op de site van het project zodat andere mensen er ook mee aan de slag kunnen. In de video laat Samsung zien hoe ze met nieuwe software bijvoorbeeld de temperatuur en ph-waarde van een aquarium kunnen monitoren. Het is zelf mogelijk om een leuk kiekje van de vriendelijke vissen te maken.

Goede support voor oude devices die ergens voor gebruikt worden waarvoor ze niet zijn gemaakt, is ongehoord in de tech-industrie. Bedrijven als Apple hebben het bijna onmogelijk gemaakt om apparaten zelf te repareren. En de meeste fabrikanten willen eigenlijk het liefst dat je een nieuw apparaat koopt als-ie kapot is. Deze instelling is goed voor de bedrijven, slecht voor het milieu en slecht voor de consumenten.

“Het beste voor de planeet is als je oude apparaat zoveel mogelijk waard is,” vertelt Wiens . “Er is een direct verband tussen de tweedehandse waarde en de duurzaamheid van een apparaat. En Samsung wil dat z’n apparaten lang hun waarde houden. Als mensen overwegen om een telefoon van duizend euro te kopen is dat makkelijker als de oude nog te verkopen is voor vijfhonderd piek.”

Ik vroeg Samsung wanneer hun project echt live gaat. “Hou nog even vol,” kreeg ik te horen. Het zou chill zijn als andere techbedrijven hier ook zo over zouden gaan denken. Voor ons als consumenten, maar ook voor de planeet.