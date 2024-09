San Francisco is mysterieus mits het mistig is

In film noir draagt mist zo erg bij aan de sfeer, dat het een eigen personage geworden is. Fotograaf Kyle Kim doet in zijn fotoserie The Foggy Night praktisch hetzelfde. Er is geen enkel mens te zien op de mistroostige foto’s, alleen een verlaten stadsbeeld omhuld in mist. Met zijn serie onderzoekt Kim de esthetische, atmosferische effecten van mist op licht. De verdoezelende waterdamp verspreidt licht op een prachtige manier, en verandert zelfs de kleur en diepte van het licht.

Kim is geboren in Seoul, maar groeide op in de Japanse stad Saitama. De Japanse cultuur heeft hem al van kinds af aan beïnvloed. Toen hij nog op de middelbare school zat, zag hij een film over fotografie die een enorme impact had op de manier waarop hij landschappen bekijkt en fotografeert. Die film, Collage of our Life, werd een van zijn grootste inspiratiebronnen.

Untitled #10

Rond die tijd gaf Kims vader hem een filmcamera cadeau en begon hij met een opleiding in rechten en fotografie in Zuid-Korea. Hij besloot uiteindelijk zich te focussen op fotografie. Nu studeert hij overdag aan San Francisco’s Academy of Art University, en fotografeert ’s nachts de mistige stad.



“ The Foggy Night is een landschapsproject in de schone kunsten,” legt Kim uit. “Mijn onderwerpen zijn op film gebaseerde landschappen. Om unieke landschappen te creëren, fotografeer ik stedelijke settings, maar alleen tijdens mistige nachten.”

Untitled #11

“In het algemeen is de sfeer in mijn foto’s kalm en stil, want ik wil dat mijn werk sluimert en dwaalt in de gedachten van de kijker,” voegt hij toe. “Ik wil dat de foto’s een gevoel van rust uitstralen. Doordat ik mist én kunstlicht gebruik, hebben de beelden een zeer emotionele lading.”



Voor Kim draait The Foggy Night om het vinden van ongewone schoonheid in de nacht. Hij was het landschap van Korea en zijn eindeloze, grauwe appartementsblokken beu. Het Amerikaanse landschap vindt hij veel interessanter. Het combineert een gewone leefomgeving met kunstmatige buitenverlichting,

“Die buitenverlichting stelt me nooit teleur. Omdat het licht constant transformeert, wordt er telkens een ander beeld gecreëerd,” zegt Kim. “De mist zuigt alle kleur van kunstmatig licht op en verandert zelfs de kleuren van de lichten. Omdat we zo afgeleid zijn door ons dagelijkse leven, vergeten we vaak om ons heen te kijken. Daarom wil ik de veranderlijkheid van kleuren in deze stilstaande beelden tonen aan de hand van een gedimd licht en mistige onderwerpen.”

Untitled #4

“Misschien kijk ik op mijn manier naar de wereld omdat ik zeer introvert ben. Mijn omgeving wordt zwaar gefilterd door mijn observaties en innerlijke dialoog. Daarom koos ik voor een dergelijk onderwerp en fotografie als een manier om me uit te drukken.”



Untitled #12

Kim is nog volop beelden aan het schieten voor The Foggy Night en probeert het concept steeds meer te verfijnen. Hij wil binnenkort met een ander soort film gaan schieten zodat zijn kleuren beter uitkomen. Bovendien wil hij ook overdag landschappen gaan fotograferen, zoals hij dat deed in zijn serie Stand Alone, maar wederom gehuld in een dikke laag mist.



Untitled #2

Untitled #9

Untitled #1

Untitled #8

