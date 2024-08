Sander Dekker maakt rauwe naaktportretten van wildvreemden

Geef maar toe: jij hebt zelf ook al eens uren verspild aan stalksessies op de Instagram van iemand wiens leven er op social media veel boeiender uitziet dan de jouwe. Na een flink potje observeren ken je de naam van zijn of haar huisdier, hoe zijn of haar interieur eruitziet en wat zijn of haar favoriete club is. Jullie hebben elkaar nog nooit gezien, maar zijn praktisch vrienden. Beeld je nu eens in dat je die persoon een berichtje stuurt en vraagt om gezellig op bezoek te komen. Dat is exact wat fotograaf Sander Dekker deed. Hij was altijd al geboeid door die charismatische personen op social media. Uit die fascinatie ontstond The Project, een reeks intieme, rauwe en onbewerkte portretten van mensen over de hele wereld.

Yuliya

Voor de fotoreeks scrollt hij al zes jaar lang door de social media-accounts van vrienden en vrienden van vrienden tot hij iemand tegenkomt die hem aanspreekt. Hij bekijkt snel enkele foto’s, op zoek naar die ene blik in zijn of haar ogen of een uitstraling en energie die perfect is voor zijn foto’s. Vervolgens stuurt hij een berichtje met de vraag of hij een portret bij hen thuis mag nemen. Als zijn nieuwe model in een ander land woont, neemt hij een vlucht. Vervolgens klopt hij aan, stellen ze zich aan elkaar voor en neemt hij een uurtje enkele foto’s voordat hij weer voorgoed uit hun leven verdwijnt. Maar ondanks het feit dat ze in principe vreemdelingen zijn, voelen ze zich snel op hun gemak bij Sander. “Vaak zijn ze zodanig zelfverzekerd dat ze graag een spontane naaktfoto van zichzelf hebben. Ik zou mezelf nooit letterlijk durven blootstellen aan iemand die ik 15 minuten ken,” lacht hij.

Anthony

Om geen enkele seconde te missen van de bijzondere ontmoeting, fotografeert hij met een sterke flits. Vaak ontdekt hij thuis pas wat het resultaat was van de intense photoshoot. “In New York ontmoette ik een oudere man met tattoos,” vertelt hij, “Hij had een hele oude hond die van zijn overleden man is geweest. Tijdens de shoot in zijn huis, zag ik een schilderij hangen. Hij vertelde me dat het een portret is van zijn overleden moeder dat hij gemaakt heeft. Ik keek niet naar de foto’s op het moment dat ik ze nam, maar toen ik thuis aankwam, zag ik een foto waarop hij naar die hond keek, terwijl het schilderij achter hem hing. Dat werd een volledig familieportret.”

Natalia

Door de mensen die hij op social media vindt, in het echt op te zoeken, doorbreekt Sander die virtuele façade en kijk hij wat erachter zit. “Eerlijk gezegd zou ik nooit iemand aanspreken in een bar, maar via social media is die drempel veel lager,” vertelt hij. Na zijn bezoek, schrijft hij telkens het verhaal achter de vrolijke kiekjes op Instagram of Facebook.

Tess en Ian

Een van die verhalen waarmee deze reeks begon, vond plaats in Londen, waar hij toen ook een expositie in een kapperszaak had. “Buiten stond er een gele Rolls-Royce met bloemen,” zegt hij. “Ik dacht: welke gek schildert in godsnaam zijn Rolls-Royce?” Die gek bleek Ian te heten. “Die avond ontmoette ik ook een boeiende vrouw, Tess, die ik de dag erna uitnodigde voor een photoshoot bij Ian. Ik vroeg aan Ian of hij iets had voor Tess om aan te trekken. Hij had een groen Kermit-achtig pak, wat voor een erg absurde foto zorgde. Dat was een toevallige samenkomst van gekke situaties die de foto zo’n boeiende achtergrond gaf. Dit wilde ik blijven opzoeken in mijn andere foto’s.”

Devin

Een andere ontmoeting die een grote indruk achterliet op Sander, was die met een transgender die nog volop in haar transitie zat. “Ze wou graag haar borstgroei documenteren en het was erg intens voor haar om de eerste foto’s van zichzelf als vrouw te zien.”

Toch zijn de foto’s niet enkel een therapeutische sessie voor de modellen. Ook Sander leert zichzelf kennen tijdens die intense fotosessies. “Toen ik een psycholoog vroeg waarom ik die foto’s neem, vertelde hij me dat ik stiekem hoop dat ik een beetje meer zoals hen word. Na zes jaar heb ik echter geaccepteerd dat ik ben wie ik ben en dat ik vooral houd van observeren vanaf de zijlijn.”

Natalia

Yuliya

Dasha

Yuliya

Samia

Dasha

Samia

