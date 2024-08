Sandwich met kip, gebakken ei en avocado

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 45 minuten

Ingrediënten

8 kippendijen (zonder been en vel)

3 citroenen

150 ml druivenpitolie

1 eetlepel kipkruiden

2 theelepels paprikapoeder

1,5 theelepels cayennepeper

7 takjes tijm, haal de bladeren van 5 takjes en hak ze fijn, hou 2 takjes heel

4 takjes rozemarijn, haal de bladeren van 3 takjes en hak ze fijn, hou 1 takje heel

Zout en peper naar smaak

4 knoflooktenen, gepeld en geperst

1 jalapeño, verwijder de zaadjes en snij in plakjes

1 rode ui, dungesneden

2 avocados, verwijder de pit en schil, en snij doormidden

4 grote eieren

300 g manchegokaas, geraspt

1 volkorenbrood, in 8 – 10 dikke sneden gesneden

Bereidingswijze

1. Doe de kip in een schaal. Knijp twee van de citroenen erover uit, en voeg 60 ml olie, de kipkruiden, het paprika- en cayennepoeder, de fijngehakte tijm en de fijngehakte rozemarijn toe. Voeg naar smaak zout en peper toe, en laat 10 minuten intrekken.

2. Warm 60 ml olie op in een grote gietijzeren koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de takjes tijm en rozemarijn, en de knoflook toe. Laat drie minuten trekken, en draai daarna het vuur wat hoger. Leg de kip in de pan en bak in 10 tot 12 minuten gaar. Knijp de laatste citroen uit over de kip en leg de kip op een bord. Doe de jalapeño en ui in de pan en laat 2 tot 3 minuten garen. Gebruik daarna een vork of een schuimspaan om de jalapeño en ui op het bord te leggen. Veeg de pan schoon.

3. Giet de laatste olie in de pan en voeg de eieren toe. Breng op smaak met zout en peper, en bak totdat het eiwit gestold is maar het eigeel nog vloeibaar is (rond de 3 minuten). Haal de pan van het vuur.

4. Verwarm de oven voor op de grilstand. Leg het brood op een bakplaat en toast een kant tot die lichtbruin is (1 minuut). Draai de boterhammen om en bestrooi ze met de geraspte kaas. Laat het brood nog een minuut grillen tot de kaas gesmolten is.

5. Stel nu je sandwich samen door de helft van de boterhammen te beleggen met een paar stukjes kip en ui. Leg hier bovenop een gebakken ei en een halve avocado. Leg de andere boterhammen erop, en klaar ben je.