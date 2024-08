Sandy Wenderhold is de matriarch van de Nederlandse pornowereld

VICE spreekt de komende weken mensen die op hun eigen creatieve manieren geld verdienen in de porno-industrie, ondanks dat gratis porno je om de oren vliegt. Bekijk alle video’s en artikelen op deze pagina.

Als je online een tiet of piem wil zien, of gewoon even wil masturberen, dan surf je naar Pornhub of xHamster – of miljoenen andere websites die gratis porno aanbieden. Een prettige ontwikkeling voor iedereen, zou je denken, maar de betaalde Nederlandse seksindustrie is door de opkomst van gratis internetporno flink de pisang. Seksbioscopen verdwijnen, pornoblaadjes worden niet meer verkocht en van abonnees afhankelijke pornoaanbieders gingen failliet.



Videos by VICE

Maar er zijn een aantal Nederlandse seksbedrijven die deze crisis prima hebben overleefd. Denk bijvoorbeeld aan Meiden van Holland van Kim Holland, maar ook Sansyl, een pornouitgeverij die in de jaren zestig werd opgericht door Jan Wenderhold. Hij begon met het seksblad Chick, dat hij illegaal verkocht. In Chick stonden, in tegenstelling tot Playboy, volledig naakte vrouwen. Hij belandde ervoor in de gevangenis, maar won de rechtszaak, waardoor pornoblaadjes definitief legaal werden in Nederland.Chick had een oplage van rond de 140.000. Het bedrijf groeide uit tot een seksimperium, en is nog steeds succesvol.

Bekijk ook: Passie voor Porno – Achter de schermen bij een seksbioscoop



Jan heeft zijn pornoimperium overgeheveld naar zijn dochter Sandy (51) die er inmiddels al meer dan twintig jaar de baas is. Ik belde haar op om te vragen hoe het haar lukt om pikken en tieten aan de man te brengen in deze tijd van gratis porno.

VICE: Hoi Sandy! Wat doet Sansyl nou precies?

Sandy: We beheren een heleboel pornosites, zoals fun.nl en sinfulxxx.com. We geven een erotisch tijdschrift voor vrouwen uit, Oh, en we hebben het televisiekanaal Passion TV. Verder maken we zelf pornografische content, zoals foto’s en films.

Waarom denk je dat Sansyl nog steeds bestaat, ondanks de opkomst van gratis porno?

We hebben wel echt last gehad van gratis porno. Ik heb geleerd dat er periodes zijn dat seks helemaal niet sells. Ons belangrijkste erotische tijdschrift, Chick, hield bijvoorbeeld in 2008 na veertig jaar op met bestaan, omdat het niet meer goed verkocht. Maar er zijn een aantal redenen geweest waarom ons merk is blijven bestaan.

Nou, vertel!

Onze betaalde websites lopen heel goed. We hebben miljoenen clicks per dag. We hebben een livechat, SecretFriends, waar je 24/7 live met dames kan kletsen, en waar pornosterren zoals Verona van de Leur wekelijks seksshows geven. We organiseren ook evenementen. In 2004 haalden we bijvoorbeeld de paaldanseres Laura Viña, het nichtje van Máxima, naar Nederland voor Ex Pornstar-feest Maximaal aan de Paal. Ze stond ook op de cover van Chick. Daar was de RVD niet blij mee, maar we verkochten toen wel bijna de meeste Chicks ooit.

We probeerden ons altijd te onderscheiden van de rest, om relevant te blijven. We hebben bijvoorbeeld in 2006 Chicks uitgedeeld bij de Marine. Het werd verboden voor de mariniers om gezamenlijk porno te kijken, dus om ze een hart onder de riem te steken deelden we seksblaadjes aan ze uit. Uiteindelijk werden we opgepakt door de politie en gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde.

We hebben in 2001 gratis Viagra weggegeven, omdat huisartsen dat niet voor mochten schrijven. Zo’n strenge medicijnwet vonden wij raar, want Viagra is niet slechter dan een paracetamol. Dat vond het ministerie van Volksgezondheid dan weer niet leuk.

Denk je dat mensen meer behoefte hebben aan extremere video’s door al die gratis porno?

Dat valt eigenlijk wel mee, en dat verbaast me ook wel een beetje. Jongeren kunnen nu natuurlijk, door het internet, veel eerder en vaker geconfronteerd worden met allerlei aparte en vergaande porno. Ik heb zelf vier jongens en er komen bij me thuis veel jongelui over de vloer, maar ik heb juist het idee dat ze weer wat preutser zijn, dat het wat lastiger is om seksueel vrij te zijn. Waar dat aan ligt weet ik niet.

Vind je het jammer dat seksblaadjes als Chick zijn verdwenen?

Heel jammer. Ik denk dat zo’n blaadje veel beter is voor jongeren om hun seksualiteit een beetje te ontdekken dan gratis internetporno. Dan lees je tenminste wat, en boekjes kunnen natuurlijk weer dicht. Op internet kun je maar blijven doorklikken. Ik vind het ook jammer dat het spannende moment van ‘een blaadje kopen in de winkel’ helemaal weg is.

Hoe zit het met jouw passie voor porno? Waar komt die vandaan?

Ik vind seksuele vrijheid heel belangrijk. Mijn vader is ooit begonnen omdat in de jaren vijftig niks mocht. Je mocht niks van de kerk, homoseksualiteit mocht niet, eigenlijk alles wat met seks of seksualiteit te maken had was een zonde. Hij groeide op in een benauwde wereld. Hij was gefascineerd door hoe mensen met seks omgingen. Het was hypocriet, want het gebeurde achter gesloten deuren tóch. Denk maar eens aan al het kindermisbruik in de kerk. Mijn vader wilde die hypocrisie doorbreken, en van seks iets normaals maken. Want je seksuele gevoelens uiten, met wederzijdse toestemming uiteraard, is hartstikke belangrijk. Het is goed voor de psyche van de mens. Ik voel me ook beter als mijn seksleven goed is. Porno is natuurlijk een illusie, een fantasie, maar het kan prettig zijn voor je seksleven, zeker als je alleen bent. Het zorgt voor ietsje minder eenzaamheid in een toch al zo individualistische samenleving.

Ten slotte: wat was het favoriete pornotijdperk van je carrière?

Dan kies ik voor de tijd dat PinUp Club op televisie was, en de Tutti-Frutti-meiden groot waren, begin jaren negentig. Het was niet dat ik er veel naar keek, maar het was leuk om te zien dat mensen zo vrij waren, dat je op televisie veel seks zag. Die vrouwen waren ontzettend trots op zichzelf. Je had bijvoorbeeld Tatjana uit Nederland, en Cicciolina en Sabrina uit Italië. Heel veel vrouwen vochten voor seksuele vrijheid en het gebruiken van hun lichaam om geld te verdienen.

Ja, dat was echt een gouden pornotijdperk. In die tijd verkocht ik foto’s aan bedrijven over de hele wereld. De zaken liepen goed. Ik had dertien of veertien verschillende bedrijven met verschillende genres en stromingen, van amateurporno tot hele dure films. Het was een gekkenhuis.



Maar goed, ik bleef gewoon normaal. Ik wilde niet reizen, of Hugh Hefner-taferelen, geen mannen aan mijn voeten. Heel tuttig eigenlijk. Ik wilde gewoon moeder worden, mijn eigen geld verdienen en onafhankelijk zijn.

Bedankt, Sandy!