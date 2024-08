Sanne de Wilde fotografeerde Pingelap, het eiland van de kleurenblinden

Pingelap is een eilandje in de Stille Oceaan. Los van de enigszins komische naam, is er nog wat anders geks met het eiland aan de hand: een uitzonderlijk groot deel van de bevolking is kleurenblind. Toen fotograaf Sanne De Wildeover de gekke omstandigheden hoorde, ging ze naar het afgelegen eiland om het eens met eigen ogen te bekijken. Uiteindelijk maakte ze daar onder andere een serie infraroodfoto’s – rood is de kleur die de meeste Pingelappers wél kunnen zien – om de belevingswereld van de inwoners van het eiland over proberen te brengen. Haar project Island of the Colorblind is laatst in boekvorm verschenen, waarin zwart-witfoto’s, infraroodfoto’s en ingekleurde foto’s zijn opgenomen.

Sanne vertelt dat toen ze voor het eerst over Pingelap en de 250 mensen die daar wonen hoorde, het verhaal constant in haar hoofd bleef hangen. De grote thema’s binnen het fotoproject zijn ook die verwondering, “de manier hoe we naar anderen kijken en wat dat uiteindelijk over onszelf zegt,” aldus de fotograaf.

Videos by VICE

Lees verder op Creators.