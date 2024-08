Sanne De Wilde fotografeerde Pingelap, het eiland van de kleurenblinden

Pingelap is een eilandje in de Stille Oceaan. Los van de enigszins komische naam, is er nog wat anders geks met het eiland aan de hand: een uitzonderlijk groot deel van de bevolking is kleurenblind. Toen fotograaf Sanne De Wilde over de gekke omstandigheden hoorde, ging ze naar het afgelegen eiland om het eens met eigen ogen te bekijken. Uiteindelijk maakte ze daar onder andere een serie infraroodfoto’s – rood is de kleur die de meeste Pingelappers wél kunnen zien – om de belevingswereld van de inwoners van het eiland over proberen te brengen. Haar project Island of the Colorblind is laatst in boekvorm verschenen, waarin zwart-witfoto’s, infraroodfoto’s en ingekleurde foto’s zijn opgenomen.

Sanne vertelt dat toen ze voor het eerst over Pingelap en de 250 mensen die daar wonen hoorde, het verhaal constant in haar hoofd bleef hangen. De grote thema’s binnen het fotoproject zijn ook die verwondering, “de manier hoe we naar anderen kijken en wat dat uiteindelijk over onszelf zegt,” aldus de fotograaf.

“Ik ben geen wetenschapper, maar wel een visueel onderzoeker; dat is wat een fotograaf is,” vervolgt ze. “Ik heb vanuit de eerste persoon zo veel mogelijk proberen te leren over achromatopsie – de wetenschappelijke naam van volledige kleurenblindheid.” Uit dat onderzoek is een verzameling beelden, mythes en verhalen gekomen die ze in de maanden die ze in het gebied verbleef bij elkaar heeft gebracht.

Sanne gebruikte een camera die speciaal was omgebouwd voor het maken van infraroodbeelden. Voordat ze naar de Stille Oceaan ging, had ze nog maar weinig ervaring met die technologie. “Ik had geen idee hoe de foto’s eruit zouden komen te zien,” zegt ze. “Pas toen ik weer terug was, kon ik zien wat het geworden was” En gelukkig is dat aardig goedgekomen.

Hieronder zie je enkele beelden uit Island of the Colorblind. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Kannibaal en Kehrer Verlag, en is nu te koop.