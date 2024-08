Sanne van Dongen over het nu al geslaagde WK van haar tweelingzus Merel

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen. In onze podcast Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we de wedstrijden na met relevante vrouwen uit de voetbalwereld, en in elke aflevering deelt Rocky haar beste kleedkamerverhalen.

In de nieuwe aflevering van Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we samen met Sanne van Dongen (26), tweelingzus van Oranje Leeuwin en linksback Merel van Dongen, de kwartfinale tegen Italië: over dat ze het bijna in d’r broek deed van spanning in het bloedhete stadion, Merels tegenvallende eerste helft en haar veel betere tweede helft, en over uitgeputte Italianen.

Merel is trouwens niet de enige topsporter van de familie van Dongen: ook zus Tessel en Sanne zelf zijn doorgewinterde sportvrouwen.

Tessel speelt rugby op hoog niveau, terwijl Sanne speelde in de eredivisie basketbal. In tegenstelling tot Merel koos Sanne ervoor om te stoppen met topsport: ze wilde reizen, een biertje kunnen drinken in het weekend, en een baan waar ze wél geld mee kon verdienen. In het Nederlandse basketbal gaat dat nou eenmaal niet zo makkelijk. Hun levens verschillen daardoor meer dan ooit. Jaloersmakend is dat niet, vertelt Sanne, ze is eerder gewoon heel erg trots op haar zus.

Sanne vertelt ook over de moeilijkste periode uit het leven van haar zus. In 2017 werd Merel als laatste niet geselecteerd voor het EK in eigen land – misschien wel de allergrootste tik die ze tot nu toe kreeg in haar voetbalcarrière. Maar daar is ze sterker dan ooit van teruggekomen, namelijk met een basisplek in het Nederlands Elftal, de halve finale op het WK, en een olympisch ticket in haar broekzak.

