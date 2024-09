Sapioseksuelen zijn mensen die alleen maar seks willen met slimmeriken

Voor een sapioseksueel is intelligentie de belangrijkste eigenschap. De term werd voor het eerst gebruikt op LiveJournal door iemand die wolfieboy heet, maar sinds OkCupid de term gebruikt, is het steeds normaler geworden. Afgelopen maand maakte Merriam Webster zelfs bekend dat het woord misschien in de volgende editie van hun woordenboek wordt opgenomen. Ondertussen kan de nieuwe datingapp Sapio je helpen zoeken naar mensen die Sartre correct kunnen quoten.

Volgens Bernadette Libonate, woordvoerder van OkCupid, vond het datingplatform het een goed idee om de keuze voor sapioseksueel toe te voegen aan de site. “Het is een interessante manier voor gebruikers om andere intellectuelen tegen te komen.” Ze vertelde ook aan Broadly dat het toevoegen van de optie bedoeld was om de gebruikerservaring te verbeteren en niet omdat het volgens hun een ‘officiële’ oriëntatie is.

Videos by VICE

Wat de intentie ook was, het is zeker blijven hangen. Op OkCupid zijn er zo’n negenduizend mensen die zichzelf zien als sapioseksueel. De seksuele identiteit komt ook op Facebook en Tumblr terug. Zo zijn er plaatjes die een link leggen tussen seksueel en intellectueel plezier. Een foto met de hashtag ‘sapioseksueel’ laat een brein zien dat gevingerd wordt. Op een ander plaatje zie je een man die een boek leest terwijl hij het op zijn hondjes doet. Andere gebruikers posten quotes zoals “Het is prachtig als je iemand vindt die je bewustzijn wil uitkleden en seks wil hebben met je gedachten.”

De uitbreiding van het spectrum van seksuele oriëntaties met sapioseksualiteit zorgt bij mensen die dromen over partners die uitvoerig kunnen uitweiden over de Riemann-zèta-functie voor kletsnatte broekjes. Toch is het verlangen naar een slimme partner niet per se nieuw of bijzonder. Volgens Lora Adair , professor Evolutionaire Psychologie aan het College van Lyon, hebben mensen altijd al in zekere mate een lust naar intelligentie gehad.

“Als het gaat om eigenschappen die we zoeken in langdurige relaties, stellen zowel mannen als vrouwen met verschillende seksuele voorkeuren intelligentie en vriendelijkheid voorop,” zegt Adair. Dat geldt trouwens niet alleen voor mensen: bij dieren wordt intelligentie of cognitief vermogen bijvoorbeeld gemeten in hoe het dier eruitziet.

“Neem bijvoorbeeld de mannelijke prieelvogel, die zijn nest zo mooi mogelijk probeert te maken met felgekleurde, moeilijk te vinden objecten uit de omgeving. Dit doen ze om kieskeurige vrouwtjes aan te trekken,” zegt Adair. “Het feit dat ze in staat zijn om die schaarse objecten te vinden en te beschermen tegen diefstal van andere vogels, laat het cognitieve vermogen zien. En ook hoe fit ze zijn.”

Adair denkt dat de opkomst van sapioseksualiteit mede komt door de steeds vager wordende lijn tussen ‘nerdcultuur’ en de normale mensen. “De interesses die ooit stereotyperend waren voor introverte, intellectuele ‘nerds’ – zoals Star Trek of Magic: The Gathering – zijn nu doodnormaal,” zegt ze.

Toch is niet iedereen fan van sapioseksualiteit. Zoals iemand op Tumblr zegt: “Sapioseksuliteit is gewoon onzin. Je voelt je niet aangetrokken tot intelligentie, je bent neerbuigend tegenover iemand met een beperking.”

In een Buzzfeed-quiz met de titel ‘Are You Actually A Sapiosexual,’ is een van de vragen letterlijk of je het afschuwelijk zou vinden om seks te hebben met iemand die ongeschoold is. Hierdoor geven ze het idee dat het normaal is om mensen te discrimineren omdat ze geen diploma of ambities hebben om te studeren.

Dit is om meerdere redenen niet oké, omdat intelligentie meerdere vormen kent. Verder is het discrimineren van mensen omdat ze niet vier jaar lang cijfertjes hebben zitten berekenen geen identiteit of seksuele oriëntatie, het is gewoon dom.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.