Sara uit Brabant krijgt geen visum voor de VS omdat ze een Iraanse vader heeft

Afgelopen vrijdag ging Trumps reisverbod van kracht; mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië mogen de komende maanden de VS niet meer in, en er geldt een algemeen verbod voor alle vluchtelingen voor de komende 120 dagen. Op veel plekken leidde dat tot protest tegen het zogenaamde ‘moslimverbod’, en morgen wordt er ook in Den Haag geprotesteerd. Nederlanders met een nationaliteit uit een van deze landen mogen ook niet naar de VS reizen; KLM weigerde zaterdag al zeven mensen die op het vliegtuig naar Amerika wilde stappen. Broadly sprak met Sara Mir (22) uit Den Bosch, die vanwege haar Iraanse nationaliteit niet meer op studiereis kan naar de VS.



Broadly: Hey Sara, wat is er gebeurd?

Sara Mir: Ik zou 6 april met studiegenoten van mijn master arbeidsrecht op studiereis gaan naar New York, en daarvoor had ik afgelopen 7 januari een visum aangevraagd. Toen ik dit weekend hoorde dat Trump een inreisverbod had ingesteld voor bepaalde moslimlanden, heb ik meteen de website van het Amerikaanse consulaat gecheckt. Daarop kun je volgen wat de status van de je visum is. Op de site vond ik een urgent message over het reisverbod: mensen met een dubbele nationaliteit, zoals ikzelf, moesten het consulaat mailen om te kijken of ze nog recht hadden op een visum.

Ik heb toen twee keer met het consulaat gebeld. De eerste keer kreeg ik een automatische bandje met een keuzemenu; er was geen medewerker die me iets kon vertellen over visums. De tweede keer kreeg ik een telefoniste aan de lijn: ik hoefde niet meer langs te komen voor mijn visum, wat ik mag het land toch niet in.

Links zie je Sara, die net haar bachelordiploma heeft binnengeharkt

Maar je bent geboren in Nederland?

Klopt, maar mijn vader komt uit Iran. Als je een Iraanse vader hebt, krijg je automatische een dubbele nationaliteit. Toch heb ik geen Iraans paspoort meer – toen ik minderjarig was, reisde ik op het paspoort van mijn vader, en toen ik achttien werd heb ik geen Iraans paspoort aangevraagd. Voor het aanvragen van mijn visum op het consulaat moest ik een hele vragenlijst invullen. Daarin heb ik toen ingevuld dat ik ook de Iraanse nationaliteit heb.



Zou je niet alleen een Nederlandse identiteit kunnen aannemen?

Van mijn Iraanse nationaliteit stap ik niet zomaar af. Bovendien zie ik geen reden om dat te doen, ik ben trots op mijn Iraanse achtergrond. Als ik die op zou zeggen dan zou het lijken alsof ik mij schaam voor mijn familie en waar ik vandaan kom. Dat doe ik niet.



Wil je en kun je nu nog naar de Verenigde Staten?

Momenteel valt er niks te proberen. In het nieuws hoorde ik dat er zelfs mensen met een geldig visum in detentie waren genomen. Op Schiphol kom ik er waarschijnlijk wel doorheen met mijn Nederlandse paspoort, maar ik heb geen geldig visum. Ook weet ik bijna zeker dat ze op het Amerikaanse vliegveld op de hoogte zullen zijn van mijn Iraanse nationaliteit, omdat ik dat heb doorgegeven bij mijn visumaanvraag. Bovendien heeft het consulaat me gezegd dat ik de VS niet inkom. Ik wil niet het risico lopen dat ik word vastgezet. Maar voor mij valt het nog wel mee – ik loop alleen een studiereis mis, dat is niet het einde van de wereld.

Ja klopt. Toch lijkt het me gek, als ik opeens zou worden beperkt in mijn vrijheid – hoe voelt dat?

Ik voel me niet welkom en ik word afgewezen op mijn identiteit: dat doet pijn, het is onrechtvaardig. En dat zoiets zo snel kan worden doorgevoerd – mensen in Nederland staan daar denk ik niet bij stil. Daarom heb ik mijn verhaal op Facebook gedeeld, zodat mensen kunnen zien dat er door de maatregelen van Trump dingen heel snel aan het veranderen zijn.

En wat ga je nu doen?

Ik ga proberen of ik mijn geld van de reis terug kan krijgen via de annuleringsverzekering. Ook heb ik het consulaat een paar keer gemaild of ik het geld van mijn visumaanvraag terug kan krijgen, maar daar heb ik nog geen reactie op. En verder moet ik vooral studeren, daar ben ik de afgelopen dagen niet aan toegekomen.

Oké, succes daarmee! Dankjewel Sara, houd ons op de hoogte.