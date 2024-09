Sarcastische striptekeningen die de sleur van het leven belachelijk maken

De meest doodgewone situaties veranderen dankzij een Russische tekenaar voor je neus in iets absurds. Een vrouw die kauwgom kauwt, uitverkoop in het winkelcentrum, het zetten van een kop thee, sporten of poseren voor een foto. Op Instagram voegt illustrator Gudim Anton aan alledaagse handelingen een gekke twist toe.

Meestal werkt hij in twee of drie stappen naar een absurde verandering. Zo zie je een theezakje dat langzaam uit een kopje gehaald wordt, waarna het lijkt alsof het theezakje ook de stop uit de mok heeft getrokken. Een reclamebord van 50 procent korting in het winkelcentrum staat voor een winkel met alleen halve kledingstukken. En bij het bellenblazen van haar roze kauwgommetje verandert de bubbel in een zwevend figuurtje met een hoed. “Ik denk aan de gewone dingen in ons leven en probeer ze op een andere manier te benaderen,” leg Anton aan Creators uit.

Niet alle illustraties van de Russische kunstenaar zijn visuele woordgrapjes. Soms probeert hij met zijn illustratieve collages een overweldigende emotie, tegenstrijdigheden of gewoon absurde dingen vast te leggen.

Zodra hij een idee heeft, duurt het ongeveer twee tot drie uur voordat het op papier staat. “Soms ontstaat zo’n idee zomaar, en soms moet ik er langer over nadenken,” vertelt Anton. Zijn inspiratie haalt hij ook uit andere absurdistische kunstenaars, zoals Joan Cornella, surrealist René Magritte, Pete Revonkorpi, en Rob Gonsalves.

Hieronder vind je meer de dagdromen van Anton:



