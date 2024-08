Scarabee en Stippenlift zijn op zoek naar liefde in het Amsterdamse nachtleven

Alle feestbeesten in het land: ontmoet Sara Grazia. En Sara: ontmoet de feestbeesten. De zangeres die luistert naar de naam Scarabee is op weg de nieuwe Amsterdamse koningin van de italo disco te worden, met behulp van oude bekende Stippenlift, die haar nummers produceert. Volgens de producer werd de artiest ontdekt door kunstenaar en dj Maxime Duvall, die je wellicht kent van de clubnachten Disco Total en Italo Elite. In de clip zie je dan ook een optreden van haar op een van die feestjes, afgewisseld met zwoel gezoen en andere vhs-romantiek.



“Het half in het Nederlands en half in het Italiaans gezongen disconummer is zowel een knipoog naar de italodisco-scene waar Grazia vaak in verkeert als naar haar Italiaanse verleden. Maar als Nederlandstalige italo is het uiteraard een zeldzame plaat,” aldus Stippenlift.



Bekijk de video voor Stoli hierboven.