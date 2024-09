Foto’s van het leven aan de Mexicaans-Amerikaanse grens

De eerste keer dat ik voor het grenshek tussen Amerika en Mexico stond, voelde ik me overweldigd – niet alleen door de omvang, maar ook door het emotionele gewicht ervan. Dit was in Tijuana, bij het beroemde uitkijkpunt waar je het hek helemaal tot in de oceaan kan zien doorlopen. Ik weet nog dat ik dacht dat het niet zo ver leek om te zwemmen, vooral als het eb was, en hoe vreemd het was dat een van de meest zwaarbewaakte grenzen ter wereld tegelijkertijd op een plek lag waar mensen er misschien gewoon omheen konden zwemmen.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, is Trump van plan om dit grenshek te vervangen door een grotere en nog beter bewaakte muur. De muur van Trump zal naar schatting 3,5 jaar en 25 miljard dollar kosten om te bouwen. Er zijn natuurlijk obstakels voor de bouw – de kosten, en de topografische uitdagingen. En dan zijn er nog de mensen die op het land wonen net voorbij het hek.

Aan de Mexicaanse kant wonen sommige mensen zo dicht op het hek dat als ze een arm uit hun raam steken, ze het kunnen aanraken; veel van hen praten nostalgisch over al het groen en de toegang tot de rivier die ze hadden voordat het huidige hek werd neergezet.

Deze foto’s zijn gemaakt in de loop van 2016 op verschillende plekken langs de Mexicaanse kant van de grens, tussen Tijuana en Ciudad Juárez. Het doel is om een aantal van de gemeenschappen vast te leggen die getroffen zijn door het bestaande hek en zich afvragen hoe hun levens zullen veranderen als er een nieuwe muur komt.

Bekijk meer werk van Erin Lee Holland op haar website.

Een huis in Nogales in Sonora, dat direct naast het grenshek staat.

Uitzicht op de metaalplaten van de grens vanuit een woonkamer in Pueblo Nuevo in Mexicali.

Een jonge man zit voor zijn huis tegenover het grenshek in Mexicali. Vanuit zijn huis heb je zicht op een winkelcentrum aan de andere kant in Calexico, en hij vertelde me dat het niet ongebruikelijk is om mensen over het hek te zien springen en naar auto’s te rennen die klaarstaan op de parkeerplaats van het winkelcentrum.

Het grenshek loopt door in de oceaan die Tijuana scheidt van Californië.

Een automonteur in Mexicali, die ook “tunneldiensten” aanbood toen ik langs zijn garage liep.

Een begraafplaats in Tecate in Baja Californië (Mexico) die vlak naast de grens ligt.

Een vrouw die opgroeide (en nog steeds woont) naast een gesloten deel van het hek. Voordat het hek werd gebouwd, vertelde ze, was er een briesje en hadden ze toegang tot de rivier aan de andere kant.

Het uitzicht vanuit een verlaten appartement in een gebied dat bekend staat als Nueva in Mexicali, met het grenshek en Calexico aan de andere kant.



Deze man woont recht voor het ijzeren grenshek in Mexicali met zijn vrouw en jonge dochter. In de zomer kan het in Mexicali wel 49 graden worden, en hij vertelde me dat de zomers nog warmer zijn geworden sinds het ijzeren hek werd gebouwd.



Uitzicht op het grenshek vanuit de woon- en slaapkamer van een huis dat twee straten van de internationale grensovergang tussen Mexicali en Calexico ligt.

Een jonge man met zijn zoon in hun tuin, die direct aan het grenshek ligt in Nogales.

Uitzicht door een keukenraam op het grenshek in Nogales.

Een huis in Nogales dat direct naast het grenshek staat.

Een stel loopt over het strand langs het grenshek in Tijuana. Delen van het hek zijn blauw geverfd om minder op te vallen tegen de horizon.

Het grenshek dat richting het strand loopt in Tijuana.