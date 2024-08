Het oudste volledig intacte scheepswrak ooit is in de Zwarte Zee gevonden

‘s Werelds oudste, nog volledig intacte scheepswrak is ontdekt in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. Het 22 meter lange Griekse koopvaardijschip ligt al meer dan 2400 jaar onaangetast anderhalve kilometer onder de golven op de zeebodem.



Houten scheepswrakken worden meestal binnen een paar honderd jaar opgepeuzeld door zeedieren en bacteriën, maar door het extreem lage zuurstofgehalte in de Zwarte Zee kan op de plek waar het scheepswrak ligt bijna niks overleven. Een klein stuk van de scheepsromp werd verwijderd om de leeftijd van de schuit te bevestigen.

Videos by VICE

Het schip werd ontdekt door onderzoekers van het Black Sea Maritime Archaeology Project, een drie jaar durende zoektocht naar scheepswrakken op de bodem van de Zwarte Zee. Ze zijn vooral zo succesvol door hun gebruik van sonar en op afstand bestuurbare onderzeeërs.

“Als het op afstand bestuurbare voertuig zo diep de zee ingaat en helemaal op de bodem licht schijnt op een schip dat in zo’n goede staat verkeert, heb je echt het idee dat je terug in de tijd gaat,” vertelde Helen Farr, een maritiem archeoloog van het project aan de BBC.

Het Griekse schip is een van de zestig vaartuigen die in de afgelopen drie jaar zijn ontdekt door het team. De meest recente vondsten dateren uit de zeventiende eeuw. Hun ontdekkingen zijn vastgelegd en opgenomen in een documentaire die deze week uitkomt.

Het team is niet van plan het schip aan land te brengen uit angst dat het uit elkaar valt als het verplaatst wordt. Maar, zoals Black Sea MAP-lid Jon Adams zei tegen The Washington Post: “We gaan hierdoor de zeevaart en scheepsbouw in de klassieke oudheid op een andere manier begrijpen.”

