In Amsterdam is een galerie geopend waarin je wereldleiders kunt pesten

“Blote Trump maakt opwachting in Amsterdam,” las ik afgelopen weekend op de website van de NOS. Hoewel dat ongeveer het laatste is dat ik ooit van dichtbij zou willen zien, is dat wel precies de bedoeling, aangezien het gaat om een sculptuur die je in een expositie kunt bezoeken. Om precies te zijn in It’s all about power, de eerste tentoonstelling van de kersverse Amsterdamse galerie Power of Art House. Behalve dat je er een poedelnaakte president kunt aantreffen, kun je er ook tegen bokszakken slaan met gezichten van wereldleiders als Kim Jong-un en Vladimir Poetin.

In het persbericht van deze tentoonstelling stond dat kunst “je ogen opent en met een andere blik naar de wereld laat kijken,” en ervoor zorgt dat “het publiek met elkaar in gesprek gaat.” Dat kan inderdaad zeker het geval zijn met kunst, en daar is verder ook weinig mis mee. Maar je kunt je wel afvragen of het in elkaar timmeren van politieke figuren daar nou de beste manier voor is. Als je mensen als Trump niet zo’n warm hart toedraagt, is dat immers niet ineens anders als je hem net een oplawaai op zijn presidentiële snufferd hebt gegeven. En als je Trump juist aanhangt, blijft het ook de vraag op welke manier zo’n werk precies zou moeten aanzetten tot nadenken.

Omdat we benieuwd waren hoe de galerie hier zelf tegen aankijkt, besloten we eens contact op te nemen met galeriehouder Saskia Stolz.

‘The Emperor Has No Balls’, INDECLINE’

Los van deze nieuwe galerie, bestaat Power of Art al langer als creatief collectief dat artistieke interventies pleegt in de publieke ruimte. Zoals bijvoorbeeld Moving People, een project waarvoor ze duizenden miniatuurvluchtelingen in verschillende settings in Amsterdam lieten figureren. Of Living Aleppo , een kleinschalige versie van de verwoestte Syrische stad die plots op het Museumplein herrees. “We laten vaak grote wereldproblemen op een aaibaar formaat zien,” zegt Stolz. “Daarmee willen we mensen wakker schudden en laten nadenken en praten over dingen waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Met de interventies zoomen we in op persoonlijke verhalen, en met de galerie kijken we vanuit het vogelperspectief. Het doel is hetzelfde: om het gesprek tussen verschillende mensen te stimuleren.”



It’s all about power gaat, zoals de naam al een beetje verraadt, over macht. De wereldleiders maken beslissingen over ons leven, waar mensen zich machteloos en boos over kunnen voelen. Deze tentoonstelling biedt volgens Stolz “handvatten om daar samen over te lachen, te praten en stoom af te blazen.” Zoals met dat Trump-beeld dus, een werk van het Amerikaanse kunstenaarscollectief INDECLINE, genaamd The Emperor Has No Balls. Of Left or Right van de Cubaan Antuan Rodriguez, de interactieve installatie met bokszakken. “Ik heb zelf gister Assad nog wat klappen gegeven, dat luchtte wel op.”

Vladimir Poetin met Bashar al-Assad, Donald Trump en Kim Jong-Un in ‘Powerless’ van CSAR.

Goed, dat begrijpen we. Maar op welke manier laat dit alles je op een andere manier naar de wereld kijken? “Zo’n beeld van Trump oogt misschien flauw, maar het is wel een werk dat veel mensen naar binnen trekt,” zegt Stolz. “Al voor de opening kwamen er mensen op af die stevig met elkaar in gesprek gingen.”



Daarnaast doen ze bij de galerie hun best om verhalen van meerdere kanten te belichten, voegt ze toe. “Bij de opening komt ook een kunstenaar die het juist niet met dit werk eens is. Ze zal er rondlopen met alleen een badjas aan, waarop ‘Shame me for my behaviour, not my body’ staat geschreven.” Die tekst verwijst naar een uitspraak van de Amerikaanse actrice Amber Tamblyn, die – hoewel ze verder bepaald geen Trump-fan is – bij de eerste vertoning van dit beeld liet weten dat ze het een nogal lui en weinig origineel idee vond.

‘The Emperor Has No Balls’ van INDECLINE toen het in de Verenigde Straten op straat werd vertoond.

Stolz benadrukt daarnaast dat er wereldleiders vanuit verschillende hoeken op de hak worden genomen – ook Barack Obama en Angela Merkel bijvoorbeeld. “We willen niet met onze vingers wijzen, maar juist verschillende politieke kleuren laten zien. Dat mis ik soms op andere plekken. Bij plekken als De Balie gaan de discussies bijvoorbeeld vaak tussen mensen die over veel dingen toch hetzelfde denken. Wij willen juist de deuren opengooien en iedereen naar binnen laten, vanuit alle lagen van de samenleving.”

‘It’s all about power’ opent vandaag, en is tot en met 31 december te zien bij Power of Art House in Amsterdam, van woensdag tot vrijdag en van een tot vijf uur ‘s middags. Bekijk hieronder meer beelden uit de tentoonstelling.

Barack Obama, Recep Tayyip Erdoğan en Angela Merkel in ‘Powerless’ van CSAR.