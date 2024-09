School of Seven Bells komt eind februari met een nieuw album, SVIIB. Het liedje Ablaze is de opener, en naar onze bescheiden mening is het een van de beste nummers op de nieuwe plaat. Ablaze overspoelt je met een gevoel van optimisme en schoonheid, tijdens het luisteren zul je je herboren voelen, alsof je daarna de wereld met een frisse nieuwe blik bekijkt. Probeer het zelf, stream Ablaze hieronder.