Schoonmakers van Amsterdamse clubs zijn niet vies van pis, vandalisme en verspild bier

Welkom bij ontboezemingen, een rubriek waarin we de anonieme verhalen delen van mensen uit de muziek- en feestwereld. Deze keer spreken we een schoonmaker die al tien jaar in het Amsterdamse clubcircuit werkt.

De eerste ontnuchterende zonnestralen raken de daken van een populaire club aan het Leidseplein. De laatste trosjes feestgangers komen naar buiten gedropen en hijsen klungelig hun omgevallen fietsen omhoog om vervolgens wanhopig door hun contactenlijst te scrollen. Ze hopen op een after om de onvermijdelijke comedown nog iets langer te kunnen uitstellen.

Videos by VICE

Verderop sjokt een groep frisse personen via de achterdeur de verlaten club in, gewapend met emmers bleek, zwabbers en bezems. Mustapha doet dit werk al tien jaar, zijn collega’s zelfs al vierentwintig jaar. Met stoïcijnse blikken trotseren zij ieder weekend in het onthullende licht van tl-buizen de obscene ravage en weerzinwekkende ellende van een uitgewoonde Amsterdamse uitgaansgelegenheid. Hun kalme gelaat contrasteert met het levensplezier van degenen die de club zo achterlaten. Vandaag heeft Mustapha een ziekmelding: “Iemand heeft een gebroken enkel”. Met drie man doen ze er een halve dag over om de club brandschoon te krijgen. Nu gaat het nog langer duren.

Lees verder op Noisey.