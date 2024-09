Schotland denkt na over een wet die het recht op voedsel garandeert

Honger bestaat nog steeds, zelfs in de meest welvarende landen. In Amerika wordt bijna veertig procent van het geproduceerde eten weggegooid, terwijl 42 miljoen mensen in het land niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen.

Ook in Schotland is er een ‘hongerepidemie‘, volgens de manager van een voedselbanknetwerk in het land. Omdat er steeds minder voedselzekerheid is, wil de Schotse overheid ervoor zorgen dat geen enkele Schot honger hoeft te lijden. Een nieuw wetsvoorstel kan ervoor zorgen dat Schotland een wet goedkeurt die iedereen recht op voedsel geeft.

“De burgers van een welvarend, modern land zouden niet op liefdadigheid of restvoedsel hoeven te vertrouwen om zichzelf en hun families te voeden,” staat in een rapport van de Independent Working Group on Food Poverty. “Wij stellen voor dat onze aanpak van armoede en gebrek aan eten wordt gebaseerd op een ‘recht op voedsel’ dat wordt gesteund door de wet.”

Vorig jaar gaf voedselbankketen Trussell Trust in het Verenigd Koninkrijk bijna 134.000 driedaagse noodrantsoenen uit in Schotland. Dat is een flink aantal voor een land met maar vijf miljoen inwoners, maar dat getal laat nog niet het echte probleem zien – Trussel Trust denkt dat de toestand nog wordt onderschat.

“Zoals veel anderen ben ik geschokt door de berichten over hoeveel mensen de voedselbank nodig hebben om rond te komen,” zegt Martin Johnstone, hoofd van de Independent Working Group on Food Poverty.

De werkgroep begrijpt dat een wet honger niet zomaar zal stoppen, maar het zou de overheid dwingen om de mechanismen op te zetten om voedselzekerheid te garanderen. Het zou zelfs betekenen dat de overheid wettelijk verantwoordelijk gehouden zou kunnen worden als de voedselzekerheid in het land onvoldoende is. De groep hoopt dat de wet het stigma van voedselbanken en hulp zal wegnemen.

“Dit zijn geen mensen die slecht omgaan met geld,” schrijft Johnstone. “Het zijn mensen die überhaupt gewoon niet genoeg geld hebben.”