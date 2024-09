Schotse Amazon-medewerkers slapen nu in tenten in de buurt van hun pakhuizen

Fabrieksmedewerkers van Amazon in Engeland slapen in tenten vlakbij een van de grootste pakhuizen van het VK omdat ze de reis van en naar werk niet kunnen betalen. Dit meldt de Schotse krant The Courier.

Een van de gigantische pakhuizen van Amazon staat vlakbij het dorp Dunfermline in Schotland. The Courier meldt dat ze afgelopen weekend minstens drie tenten opgesteld zagen in een bos vlakbij het pakhuis, en ze spraken een Amazon-medewerker die in een tent verblijft.

Volgens de krant zei de medewerker, die anoniem wilde blijven, dat hij het niet kon betalen om heen en weer naar zijn huis in Perth te gaan. Hoewel Amazon hun Schotse medewerkers meer dan het minimumloon in het Verenigd Koninkrijk betaalt, wordt er vaak aangedrongen dat ze meer dan 60 uur per week werken. Het bedrijf biedt bustransport aan de medewerkers, maar het transport kost dagelijks tot £10 (€11,90), wat meer dan het basisuurloon van £7.35 (€8,70) is.

Bij het pakhuis – een van de 12 op het Britse eiland – werken 1500 mensen permanent, maar voor de grote toename in vraag rond kerst worden 3000 extra mensen aangenomen. Dit incident schijnt licht op de geheime leveringsketen achter online shoppen, vooral tijdens de drukkere periodes.

“De intensiteit van het werk betekent dat mensen alleen werken, eten en slapen.”



De Schotse Liberaaldemocraat Willie Rennie, die zich eerder al kritisch uitliet over de operatie van Amazon in Schotland, vertelde Motherboard via e-mail dat er dit keer misschien maar één Amazon-medewerker in een tent gevonden was, maar dat het wijst op een groter probleem binnen Amazon.

“Het salaris is te laag, waardoor mensen op deze manier moeten leven om werk de moeite waard te maken. De intensiteit van het werk betekent dat mensen alleen werken, eten en slapen,” zei hij. Motherboard vroeg Rennie of arbeiders die slapen in tenten het gevolg is van lage lonen of teveel uren was. “Het is een beetje van beide. Lange uren, laag loon en intens werk. Medewerkers moeten een halve marathon per dag lopen. Ze werken tot ze erbij neervallen.”

Amazon heeft vaker onder vuur gelegen om omgang met werknemers. In 2015 hekelde een populair stuk in de New York Timesde werkcultuur bij Amazon, en afgelopen weekend vond een undercoverteam van The Timesdat medewerkers bedreigd worden met ontslag als ze zich ziek melden, zelfs met toestemming van de dokter. Het onderzoek onthulde een werker bij Dunfermline die drie dagen in het ziekenhuis had gelegen met een nierontsteking, en ondanks een brief van het ziekenhuis bestraft werd. “De undercoverjournalist kreeg £7.35 per uur via een uitzendbureau die medewerkers levert aan Amazon, maar hield minder dan het minimumloon over nadat ze £10 moest betalen voor de bus vanuit haar huis in Glasgow,” schreef The Times. “Het werd verwacht dat werkers meer dan 16 kilometer per dag liepen bij het verplaatsen van objecten, maar waterkoelers die dehydratie moesten voorkomen waren vaak leeg.” De Britse vakbond voor werknemers GMB heeft Amazon ook bekritiseerd, en zei dat Amazon-medewerkers gedwongen worden om een “bovengemiddelde Amazon-robot” te zijn.

In een gemailde verklaring vertelde Amazon UK dat “Amazon een veilige en positieve werkplaats verschaft. De veiligheid en het welzijn van onze permanente en tijdelijke werkkrachten zijn onze eerste prioriteit.” Het bedrijf zei ook dat ze trots zijn op het creëeren van duizenden permanente banen in hun Engelse pakhuizen. “Wij betalen marktconforme lonen – alle vaste en tijdelijke werknemers van Amazon beginnen met £7,35 of meer per uur, ongeacht leeftijd, en £11 per uur voor overuren,” zei Amazon. Het nationale leefbare loon in Engeland is£7,20 per uur voor werknemers boven de 25.