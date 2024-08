Hoe je kunt stoppen met je schuldig voelen over wat je wil in bed

Een van mijn favoriete nummers van Madonna is Human Nature uit 1995, een lied waarvan je misschien bent vergeten dat het ooit onderdeel was van haar repertoire, want het is nooit een grote hit geworden. In het nummer betoogt Madonna zonder schaamte dat seks en seksueel verlangen nou eenmaal onderdeel zij van, tja, de menselijke natuur.

En dat is nog niet alles. De regel die ze het vaakst herhaalt in het lied is “Express yourself, don’t repress yourself”. Hiermee vat ze perfect samen wat we allemaal verkeerd doen in ons seksleven, maar ook wat we in plaats daarvan meer zouden moeten doen. Luister maar, dan begrijp je wat ik bedoel.

Als mensen denken dat hun seksuele verlangens raar of abnormaal zijn, proberen ze deze te onderdrukken. Ze houden hun verlangens voor zichzelf, en waarschijnlijk is Google de enige die enigszins op de hoogte is. Dat is niet echt gezond. Als we ons schamen of schuldig voelen over wat ons opwindt, kan dat voor seksuele problemen zorgen. Ik hield een enquête onder 4000 mensen waarin ik hen vroeg naar hun seksuele fantasieën, en de resultaten ondersteunen dit idee.

Hoe meer negatieve gevoelens iemand had tegenover zijn eigen fantasieën – schuldgevoel, schaamte, angst, stress of afkeer – hoe meer seksuele problemen iemand leek te hebben. Maar dat is nog iet alles. Deze emoties kunnen mogelijk een gezonde en stabiele seksuele relatie in de weg staan. Dit komt doordat seksuele onderdrukking zorgt voor veel emotionele bagage en frustratie, en dan ga je al snel dingen afreageren op een partner.

In plaats van erkennen dat je seksuele problemen ontstaan vanuit je eigen problemen, is het een stuk makkelijker om je partner de schuld te geven van alle issues op seksgebied. Dit is een klassiek voorbeeld van de egobeschermingsstrategie en, zoals psychologen het noemen, de self-serving bias, de neiging om iemand anders de schuld te geven van je eigen falen. Zoals je misschien door middel van persoonlijke ervaring hebt ontdekt, stellen weinig mensen het op prijs als je hen onterecht beschuldigt in plaats van de vinger naar jezelf te wijzen.

De kans is groot dat jij over dezelfde dingen fantaseert als je buren, vrienden en – al is het een ongemakkelijke gedachte – je ouders.

Dit is nog iets wat Madonna aanhaalt in een regel van Human Nature: “I’m not your bitch, don’t hang your shit on me.” Het wordt tijd dat we met al onze onderdrukte seksuele shit gaan dealen. Stop met de vinger wijzen naar je partner of het wegdrinken van je problemen, en probeer er eens wat aan te doen.

Hoe je je seksuele angsten onder ogen komt? Begin bij het besef dat je seksuele verlangens waarschijnlijk niet zo raar zijn, of ongezond. Wil je experimenteren met BDSM? Wil je toekijken hoe je partner seks heeft met iemand anders? Wil je iets anders doen waar een taboe op ligt? Wil je seks met hetzelfde geslacht? Seks in het openbaar? Zo ja, dan is dat heel normaal – en hoogstwaarschijnlijk – helemaal gezond.

De kans is groot dat jij over dezelfde dingen fantaseert als je buren, vrienden en – al is het een ongemakkelijke gedachte – je ouders. Je bent niet de enige met verlangens, dus je hoeft je er waarschijnlijk niet druk over te maken. Ren niet langer weg van je fantasieën en begin ze te accepteren als een onderdeel van wie jij bent. Dit betekent dat je vrede moet sluiten met iets wat psychologen je ‘shadow self’ noemen, het deel van jou dat bestaat uit alle verlangens en drang (seksueel of niet) die je beangstigend vindt omdat je denkt dat je ze niet zou moeten hebben.

Je zal je nooit compleet voelen zolang je deze seksuele fantasieën blijft onderdukken. In plaats daarvan zal je je continu afvragen wat er mis is met jou en hoe je dat moet oplossen. Zodra je je fantasieën kunt zien als iets normaals, iets wat andere mensen ook hebben, kun je beginnen aan de weg naar zelfacceptatie. Een van de grootste voordelen van het accepteren van de fantasieën van onze shadow selves is de grotere controle over of en hoe we die verlangens uiten.



Door de verlangens te onderdrukken verliezen we die controle en hebben we niet in de hand hoe ze ons beïnvloeden. Ik moet daarbij wel zeggen dat het erkennen van je fantasie niet betekent dat je er ook naar moet handelen – het is uiteindelijk aan jou of je je gedraagt volgens je eigen normen en waarden. Het besef dat je controle hebt over je verlangens geeft je een gevoel van macht en vrijheid. Dat voelt een stuk beter dan je leven laten leiden door angst.

Dit is een fragment uit het boek Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life door Justin Lehmiller, PhD. Copyright © 2018.