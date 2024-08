Schurende verhalen over seks op het strand en of dat wel zo’n goed idee is

In juli 2014 werd een koppel wereldnieuws nadat ze werden betrapt tijdens een heftige vrijpartij op een openbaar strand in Florida. Het was half drie ’s middags toen Elissa Alvarez (20) besloot om in standje cowgirl los te gaan op Jose Caballero (39). Het stel probeerde zich nog te bedekken met een handdoek om pottenkijkers op afstand te houden, maar zonder succes. Verschillende gezinnen – onder wie ook kleuters – keken geschokt en woedend toe. Een overgrootmoeder vond het genoeg geweest, pakte haar mobieltje en begon het stel te filmen, zodat ze later met haar bewijsmateriaal naar de politie kon stappen.

De overgrootmoeder beschreef de 25 minuten durende beurt aan een verslaggever, en zei: “Ik woon hier al sinds 1978, maar zoiets heb ik nog nooit gezien.” Haar video ging viral en het duurde niet lang voor het koppel flink in de problemen zat. Ze werden niet alleen schuldig bevonden aan “onzedelijk en wellustig gedrag,” maar werden ook in het nationale register voorzedendelinquenten geplaatst omdat er kinderen op het strand waren.

Seks op het strand is zo’n wonderlijk fenomeen dat er zelfs een fruitig alcoholisch drankje naar vernoemd is. Maar is het ooit echt de moeite waard? Waarom zien we het strand nog altijd als de ultieme plek voor ongeoorloofde romantiek? Kan je überhaupt seks hebben op het strand zonder gesnapt te worden of te eindigen met een string vol zand? We vroegen het aan een aantal mensen die het hebben gedaan, maar die erachter kwamen dat het toch niet zo leuk is als het lijkt.

Carrie*

Ik was zestien en bracht de dag door op het strand met mijn toenmalige vriendje, zijn broer, zijn ouders en mijn broer. Mijn vriendje en ik besloten om even weg te glippen voor een vluggertje in het openbare toilet. Het duurde alleen wat langer dan verwacht, omdat alles zo ranzig was. We deden het staand en ik probeerde verschrikkelijk hard om niks aan te raken. Ik wurmde mezelf tegen de muur tussen de wastafel en handendroger, waar ik met mijn vingertoppen op steunde terwijl ik mijn ellenbogen tegen de muur duwde. Mijn vriendje kwam klaar in de wastafel. Het was niet bijzonder, vooral vies.

Hoe dan ook, dit alles vond plaats in de tijd voordat iedereen altijd een mobieltje bij zich had, en zijn familie was naar ons op zoek omdat ze bijna klaar waren om te vertrekken. Hij was de eerste jongen met wie ik seks had. Seks was dus vrij nieuw voor me, net als lopen na de seks. En we waren zo lang in de badkamer geweest, dat mijn ogen gewend waren geraakt aan het donker. Toen we het toilet uit liepen stond zijn familie en mijn broer ineens om het hoekje. Daar stond ik dan – beschaamd, met samengeknepen ogen en een ongemakkelijk loopje. Gelukkig zeiden ze er verder niks over.

Riley

Ik heb het vaker in het zwembad, de zee en onder de douche gedaan dan ik me kan herinneren, maar slechts één keer op het strand. Er was zand, een volle maan, het geluid van golven in de branding, een burgeroorlog – alles wat je ervan zou verwachten. Het was in Kenia, trouwens. Ik was 19 en hij was een wonderschone 35-jarige Jeff Buckley-look-a-like uit Zuid-Afrika, met golvend bruin haar en groene ogen. Hij was van Londen naar Kenia gereden via een oorlogsgebied in Gabon, en had de kogelgaten nog in zijn Jeep zitten om het te bewijzen. Nu ik eraan terugdenk, klinkt het allemaal nogal vreemd. Maar toen hij die dag met me van de bar naar het strand liep en me vertelde over het boek dat hij aan het lezen was (de oubollige bestseller The Celestine Prophecy) wilde ik niets liever dan de liefde met hem bedrijven.

We vonden een stil plekje dat ver genoeg bij de strandclub vandaan was om ons wat rust te geven, maar dichtbij genoeg om de silhouetten van onze vrienden te kunnen zien. Waarschijnlijk waren we makkelijk te spotten in het felle licht van de volle maan, maar dat boeide ons niks. Ik was dronken, en hij ook. Vergeleken met hem had ik, dacht ik toen, geen enkele emotionele, intellectuele of seksuele diepgang, dus probeerde ik me op mijn sterke kanten te richten. Op dat moment betekende dit helaas niet veel meer dan heel enthousiast te zijn over alles wat hij wilde doen. Daarnaast was er een grote kans dat we ter plekke neergeknald zouden worden. Kenia bevond zich destijds namelijk midden in de verkiezingen die de meest gewelddadige rellen in de geschiedenis van het land hadden veroorzaakt, waarna rebellen het lokale tankstation in de fik hadden gestoken en zichzelf hadden bewapend met pijlen en bogen. Binnenkort zou ik terugvliegen naar Engeland en weer een saaie, normale tiener uit een buitenwijk zijn. Maar nu zou ik met deze Adonis seks hebben op het strand.

Mensen klagen vaak over het zand, maar ik kan me niet herinneren dat het voor ons een probleem was. Als je dronken bent, en er een kans is dat je sterft terwijl je seks hebt met de mooiste man die je ooit hebt gezien, is zand in je lichaamsholtes wel het laatste waar je aan denkt. Het risico dat we gesnapt werden, zorgde ervoor dat alles vrij vlug gebeurde, maar ook dat is geen probleem als iedere ster op het zuidelijk halfrond op jou en de billen van je geliefde schijnt. Het enige nadeel is het verwaaide kapsel en hoofd vol zand waarmee je uiteindelijk terugloopt naar de bar, terwijl je probeert te doen alsof er niks is gebeurd. Seks op het strand is niet normaal – het is oergedrag, het is David Attenborough, het is paren. Je bent net een eeuwenoude schildpad die copuleert, zoals in die griezelige grommende seksvideo’s. Ik werd die nacht niet neergeschoten en ik kwam ook niet klaar, simpelweg omdat ik op dat moment niet wist hoe dat moest. Maar dat geeft niet. Zelfs zonder orgasme was dit een hoogtepunt in mijn leven.

Gigi

Ik was 17, denk ik, toen ik seks had met mijn vriendje onder een badmeestertoren op Venice Beach. Het rook er enorm naar urine, maar het leek ons de meest beschutte plek op het strand. Uit het niets scheen een groep agenten hun zaklampen op ons, net toen we lekker in het ritme zaten. We schoten vlug van elkaar af en trokken onze kleding aan. De agenten deden handboeien bij ons om, en lieten ons daar wachten terwijl zij in hun auto zaten. Op dat moment vertelde mijn vriendje me dat het condoom was afgegleden toen hij in me zat.

Nadat we daar iets van 20 minuten zaten, kwamen de agenten terug en vroegen ze me agressief of ik een sekswerker was. Ze bleven dingen zeggen als: “Hoeveel geld vraag je hiervoor? Niet genoeg om een hotelkamer van te betalen, blijkbaar.” Ze zeiden de hele tijd dat mijn vriendje naar de gevangenis zou moeten wegens verkrachting, omdat ik 17 was en hij 18. Ik deed heel sarcastisch en onbeschoft tegen de agenten, omdat ik politie haat en ik mijn gevoelens niet goed kan verbergen. Uiteindelijk werd ik super boos en zei ik dat het condoom in me was afgegaan en dat ik ‘m eruit moest vissen voor ik een infectie opliep, en dat ik een morning-afterpil moest kopen zodat ik niet zwanger zou raken. Ik vertelde ze ook dat mijn vagina vol zand zat. Dat vonden ze zo vies (of ze waren er gewoon klaar mee) dat we er met een waarschuwing vanaf kwamen. Het kostte me een uur om het condoom eruit te krijgen en ik had nog wekenlang zand in m’n reet.

Hank

Ik heb eens seks gehad op het strand met een vrouwelijke imitator van de beroemde Amerikaanse televisiekok Guy Fieri. M’n vrienden zeiden allemaal: “Sowieso dat zij lesbisch is.” Dus ik zei: “Oh ja? Let maar eens op.” Het was leuk, tot ze tijdens de seks Guy Fieri begon na te doen. Ze zei dingen als “ Shut the front door, je pik is out of bounds!” [twee bekende uitspraken van Fieri]. Daarna gaf ze me een boks.