Eindelijk heeft iemand bewezen dat alcohol je pijn verzacht

Het is uit met je geliefde, je baas werd kwaad op je omdat je een belangrijke pitch vergald hebt of je cavia is net gestorven: om de pijn van zulke benarde situaties te verjagen, vliegen we het liefst in de drank. Even die kommer en kwel wegdrinken, toch? Zowel anekdotes uit ons eigen leven als wetenschappelijk onderzoek hebben al bewezen dat alcohol in staat is emotionele pijn te verzachten – al is het tijdelijk. Nu blijkt dat er ook waarheid schuilt in het aloude geloof dat ‘de drank die je ziek heeft gemaakt, je ook weer kan genezen’, zelfs als het op fysieke pijn aankomt.

Volgens recent onderzoek van de Journal of Pain – dat is geen dagboek van een tiener, wel een zeer duister klinkend wetenschappelijk tijdschrift – kan alcohol net zo effectief zijn in het behandelen van fysieke pijn als daadwerkelijke medicatie.

Pijn is een subjectief fenomeen en valt ontzettend moeilijk te meten. Maar door 18 eerdere studies over pijn en alcohol met elkaar te vergelijken, vonden de auteurs van dit onderzoek dat als het alcoholpercentage in je bloed met 0,08 procent stijgt, dit je pijngrens verhoogt en zorgt voor een “grote verlaging” in pijnintensiteit.

“Als je alle onderzoeken naast elkaar legt, wijzen de bevindingen erop dat alcohol een doeltreffende pijnstiller is die een klinisch-relevante vermindering in pijnintensiteit teweegbrengt,” schreven de auteurs.

Betekent dat dat dokters ooit shotjes Jameson gaan voorschrijven aan patiënten met chronische pijn? Niet echt, want alcohol alleen maar noemenswaardig pijnstillend effect als het gedronken wordt in hoeveelheden die fundamenteel ongezond zijn voor de rest van je lichaam. Dus voordat je een biertje opentrekt in de naam van de wetenschap, is het niet onbelangrijk om dit alles in een holistisch perspectief te zien.

“De sterkste vorm van pijnverdoving vindt plaats als je meer alcohol drinkt dan maximaal is voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. Daar moeten we ons bewust van zijn, en daarom is het nog steeds beter op zoek te gaan naar een alternatieve, minder schadelijke manier om pijn te verlichten,” concluderen de onderzoekers. Ze voegen ook nog toe dat de resultaten van hun onderzoek een mogelijke verklaring zijn voor waarom “mensen die met voortdurende pijn dealen alcohol misbruiken” ondanks dat het op lange termijn zo’n ravage aanricht in hun lichaam.

Dat je je lijf aan het verwoesten bent met vodkashots is tot daaraantoe, maar dat je de volgende dag ook nog met een helse kater zit die je helemaal zelf moet uitzingen is te veel van het goede. Wetenschap, vind daar eens iets op.