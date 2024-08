Scientwehst ziet het vrouwelijke lichaam in alles om haar heen

De 27-jarige Giulia post onder de naam Scientwehst hartstikke prettige fotocollages op Instagram. Ze heeft meer dan 63.000 volgers die ze haar werk voorschotelt: beelden die de overeenkomsten tussen vrouwenlichamen en architectuur tonen, onder andere. Haar werk heeft raakvlakken met feminisme, porno, fotografie en architectuur, maar je ziet ook dat de PR-coördinator van een digitaal agentschap in New York niet bang is wat humor in haar werk te stoppen.



Scientwehst begon haar instagramaccount in 2012, toen ze net van Philadelphia naar Brooklyn was verhuisd. Haar zusje belde haar op om te zeggen dat ze Instagram moest nemen. “Ik gaf niks om die app, ik maak niet eens foto’s,” zegt Giulia, maar uiteindelijk gaf ze toch toe. “Sommige van mijn eerste posts heb ik inmiddels verwijderd, omdat ze zo zinloos zijn, maar ik geloof dat mijn eerste foto er een was van een mok met een paar tieten erop. Er is wat dat betreft eigenlijk niks veranderd.”

De naam voor het account is ontstaan op een middagje bier en blowen toen ze nog studeerde. “Collectief bedachten we de naam ‘scientwist420’ en ik riep direct dat dit mijn naam op Instagram moest worden,” vertelt ze. “Een paar jaar later wilde ik wel van 420 af, omdat ik geen wiet meer rookte en iedereen toch dacht dat ik een stoner was. En omdat scientwist al gebruikt werd, heb ik maar besloten het fonetisch te spellen. Ik denk alleen dat de helft van mijn volgers geen idee heeft hoe ze mijn naam moeten uitspreken.”

Instagram voelt voor Giulia soms als een soort wilde westen. “Ik heb soms het gevoel er zelf geen controle over te hebben. De mensen komen kijken, eisen dingen van me, spuien een boel meningen, en hangen vervolgens achterover om toe te kijken. Het is altijd mijn doel geweest om content te posten die ik zelf zou willen zien, maar soms probeer ik opbouwende kritiek wel terug in mijn werk te stoppen.”

Wat betreft het vinden van plaatjes van architectuur die bij vulva’s passen, zegt Scientwehst: “Het is vaak een beetje op goed geluk. Op sommige dagen kan ik het overliggende plaatje onmiddellijk vinden, maar ben ik uren op zoek naar het juiste naakte lichaam. Andere dagen is het precies andersom. Maar het komt vooral neer op een eindeloze Google-zoektocht, ondersteund door mijn subliminale conditionering om het vrouwelijke lichaam in alles om me heen terug te zien.”

Volg Scientwehst op Instagram. Haar werk is nu ook te zien in NSFW: Female Gaze, een tentoonstelling in het New Yorkse Museum of Sex die mede door Creators is samengesteld.

@jvt