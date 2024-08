Secret Cinema heeft een liedje vernoemd naar een boek van Herman Brusselmans

Ex-Drummer is een van de vele boeken van Herman Brusselmans, een nogal harige schrijver uit Gent die bepaald geen blad voor de mond neemt. Het boek gaat over een band vol gehandicapten die meedoen aan een soort talentenjacht voor rockmuziek. Ik kan me de precieze details niet meer herinneren, maar ik meen dat alle personages aan het eind van het boek sterven aan salmonellavergiftiging. Dat, of ze waren het beu om te figureren in een tamelijk saai verhaal en pleegden collectief zelfmoord.

Ik heb geen idee waarom dit lied van Secret Cinema vernoemd is naar een naargeestig Vlaams boekje, temeer omdat de drums hier prima klinken. Sterker nog: als ik me probeer voor te stellen hoe het eruit zou zien als er live gedrumd werd in dit lied, zie ik direct Safri Duo voor me. Dat is fijn, want ik ben dol op Safri Duo. Herman Brusselmans mag wat mij betreft een kilootje of wat rauwe kip gevoerd krijgen.

Ex-Drummer van Secret Cinema staat op de EP ‘Séance’, die op 11 augustus uitkomt op Gem Records.