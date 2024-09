Foto’s van het typische leven langs de Amazone, voordat het verdwenen is

Ik ging onlangs op reis om de Manta-Manauscorridor te verkennen. Dat is een handelsroute die op dit moment wordt gebouwd en die twee bruisende havengebieden met elkaar moet verbinden: Manta in Ecuador en Manaus in Brazilië. Het project werd gelanceerd als onderdeel van het Initiatief voor de Integratie van de Regionale Infrastructuur van Zuid-Amerika, een ontwikkelingsplan om de landen op dat continent op een economische manier te integreren. Het bestaat uit luchthavens, wegen en waterwegen. Als het eenmaal klaar is, zal het een alternatief zijn voor het Panamakanaal, en strekt het zich uit over 2400 kilometer, door een groot deel van het Peruaanse en Colombiaanse Amazonegebied. Uiteindelijk is het doel om de betrekkingen tussen de landen langs de route te verbeteren – Ecuador, Brazilië, Peru en Colombia – en de tijd die het kost om Aziatische importproducten naar Zuid-Amerika te krijgen, te verkleinen.

Amazon Watch, een non-profitorganisatie die is gevestigd in Oakland in Californië, en die ervoor strijdt om het regenwoud te behouden en de rechten van de inheemse bevolking wil beschermen, heeft echter zijn bezorgdheid uitgesproken dat het project zal leiden tot meer ontbossing en het uitbaggeren van de rivier. Sommige critici geloven ook dat de voordelen van de handelsroute overdreven worden, of dat er weinig bewijs is om het potentiële succes te ondersteunen.

Voordat de corridor af is, besloot ik een reis te maken langs de route. Ik begon in Manta en eindigde in Manaus, met als doel een boek te maken. Ik stelde me voor dat ik in dat boek een chronologisch fotoverslag zou maken van de reis, die de vreemdheid en vriendelijkheid van de mensen die ik ontmoette, zouden weerspiegelen – voordat de milieuvernietiging zou intreden op de plekken waar ze leefden.

