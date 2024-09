Het nieuwe album A Seat at the Table van Solange is schitterend en in de documentaire A Seat at the Table, Beginning Stages kun je zien hoe het piekfijne album tot stand is gekomen. Gisterenavond is een behind the scenes-video online verschenen. Je ziet cameo’s van gastartiesten als Kwes, Sampha en Sean Nicholas Savage en je hoort de eerste versies van liedjes als Don’t Touch My Hair, Don’t You Wait en Mad.