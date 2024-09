Sef kocht een pak van Marc Jacobs en een fiets van zijn eerste rapsalaris

Sefs bekendste lines – de eerste zinnen van De Leven – gaan over dure merken, dure restaurants en het goede leven. Sinds die track uitkwam is er veel veranderd. Hij is ouder, wijzer en vader geworden. Daardoor gaat zijn muziek ook minder over achtgangendiners bij Okura. Hij heeft waarschijnlijk nu andere prioriteiten. Zijn nieuwe album, Excusez Moi, kwam vorige week uit en wij grepen de kans aan om hem te spreken over zijn eerste rapgeld, het uitgavenpatroon van jonge artiesten en de moestuinen van Oprah Winfrey.

Noisey: Weet je nog waar je je eerste rapmoney aan hebt uitgegeven? Sef: Het was volgens mij rond 2007 toen ik voor het eerst Buma en Sena kreeg. Het was best een aardig bedrag; zo’n 20.000 euro. Mijn fiets was stuk, dus heb ik maar een ballin’ nieuwe gekocht, maar toen dacht ik ineens ‘ik kan niet tegen mensen zeggen dat ik van mijn eerste Buma een fiets heb gekocht’, dus heb ik er een pak van Marc Jacobs bij gekocht. Ik was down om dom te spenden, maar hij kostte uiteindelijk maar iets van vijfhonderd euro.

