Sef kocht een pak van Marc Jacobs en een fiets van zijn eerste rapsalaris

Sefs bekendste lines – de eerste zinnen van De Leven – gaan over dure merken, dure restaurants en het goede leven. Sinds die track uitkwam is er veel veranderd. Hij is ouder, wijzer en vader geworden. Daardoor gaat zijn muziek ook minder over achtgangendiners bij Okura. Hij heeft waarschijnlijk nu andere prioriteiten. Zijn nieuwe album, Excusez Moi, kwam vorige week uit en wij grepen de kans aan om hem te spreken over zijn eerste rapgeld, het uitgavenpatroon van jonge artiesten en de moestuinen van Oprah Winfrey.

Noisey: Weet je nog waar je je eerste rapmoney aan hebt uitgegeven?

Sef: Het was volgens mij rond 2007 toen ik voor het eerst Buma en Sena kreeg. Het was best een aardig bedrag; zo’n 20.000 euro. Mijn fiets was stuk, dus heb ik maar een ballin’ nieuwe gekocht, maar toen dacht ik ineens ‘ik kan niet tegen mensen zeggen dat ik van mijn eerste Buma een fiets heb gekocht’, dus heb ik er een pak van Marc Jacobs bij gekocht. Ik was down om dom te spenden, maar hij kostte uiteindelijk maar iets van vijfhonderd euro.

Heb je eigenlijk een dure smaak?

Ik houd niet per se van dure dingen, wel van spullen waar met aandacht aan is gewerkt. [Er loopt een ober langs met kroketten] Kijk, als ik een kroket bestel, wil ik wel een Holtkamp. Dat is die hele kroket. Als je iets wil, moet je voor het beste gaan, al kost dat wel vaak net iets meer.

Hoe kwam je aan geld voor je rapcarrière van de grond kwam?

Voordat ik begon met rappen, verdiende ik al prima met grafisch vormgeving en theater. Het was dus niet de eerste keer dat ik geld op mijn rekening had staan, het was wel de eerste keer dat ik een bedrag met vijf nullen in één keer gestort kreeg. Daar heb ik ook wel van geleerd.

Vertel.

Geld gaat bizar snel op.

Dan heb je wel meer dan alleen een fiets en een pak gekocht.

Geen idee waar ik het aan uit heb gegeven, maar tweeëneenhalve maand later was het wel op. Toen besefte ik me wel dat het niet eindeloos is. In onderhandelingen laat ik me niet meer verblinden door grote bedragen. Hoeveel je ook hebt, je kunt het uitgeven en opmaken. Overigens krijg je ook maar een keer per jaar Buma. Je kunt soms wel een hit pakken en dat je dan weet dat je lekker gaat, maar soms valt het ook tegen.

Welke hit viel tegen qua opbrengst?

Broodje Bakpao was niet zo crazy veel. Dat kwam ook omdat er zoveel mensen aan mee werkten, en dan wordt het geld over iedereen verdeeld. Dus mijn advies is: maak ook solo een paar nummer één hits.

Jij weet inmiddels alles over de baten en kosten. Wat kun je de nieuwe generatie meegeven?

Ik heb het idee dat veel jonge mensen het gevoel hebben dat de kraan voor altijd even hard open blijft staan, maar kleine kans dat dat gebeurt. Er kan een moment zijn dat je heel lekker gaat, maar er kan ook een dip komen. Je moet niet leven naar de max van je inkomsten.

Gebeurt dat nu wel?

Soms lijkt het wel zo. Dan reken ik ongeveer wat iemand voor een show krijgt en wat die uitgeeft en dan zit er niet veel marge tussen. Pas op, denk ik dan. Ik vind niks triester dan iemand zien afglijden. Je wil nooit de guy zijn die zegt ‘vroeger had ik heel veel geld’, je moet ervoor zorgen dat je je geld investeert in iets zinnigs. En Gucci-riemen zijn dat niet.

Wat fijn is aan geld is dat het je minder zorgen hoeft te maken als er iets onverwachts gebeurt. Die vrijheid is fijn. Als ik nu per ongeluk een scooter omgooi is dat heel vervelend, maar geen probleem. Weet je wie echt ballin’ is?

Nou?

Oprah Winfrey. Weet je wat voor ballin’ shit Oprah doet? Ze heeft nextlevel moestuinen, gek. Ze is echt lijp. Elke dag kan ze andere groenten oogsten.

Je nieuwe album begint met het liedje Alles op Rood, dat gaat over risico’s nemen. Wat is het meest roekeloze wat je met je geld hebt gedaan?

Ik ben geen gokker, maar ik heb wel een hele tijd weinig respect gehad voor mijn geld. Als ik boetes kreeg, dan liet ik die opstapelen met aanmaningen en zo. En als je een tijdje wat minder hebt dan denk je wel ‘jezus hoezo ging ik zo dom met geld om’.

Je bent sinds kort vader, ben je daardoor ook anders naar geld gaan kijken?

Zeker. Ik ben nu alleen maar bezig met zekerheid en een basis creëren. Ik vind het niet erg om zelf blut te zijn, maar het wordt wel een probleem als je geen eten voor je kind kan kopen. Ik wil hem niet verwennen, maar ik wil ook niet dat hem aan iets ontbreekt.

Beluister ‘Excusez Moi’ van Sef hieronder.

Beeld door Rebecca Camphens