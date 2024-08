Deze horrorfetisjisten vinden Halloween ontzettend geil

In de serie ‘ Leven met een fetisj ‘ onderzoekt Djanlissa Pringels de wereld van fetisjen. Niet alleen laat ze mensen in de fetisjwereld hun verhaal doen, ook gaat ze langs bij fetisjisten om het zelf te ervaren. Bijvoorbeeld als ze zich in de touwen laat hangen door een bondagefetisjist . Ditmaal spreekt ze twee fetisjisten met een Spookhuis-fetisj.

Halloween is veruit mijn meest favoriete feestdag: je mag schaamteloos op de bank hangen bij kaarslicht terwijl je je volpropt met snoep en urenlang naar hersenloze horrorfilms kijken.

Maar er zijn ook mensen die Halloween niet alleen leuk vinden, maar ook beregeil. Vooral in de Verenigde Staten, waar Halloween vandaan komt, is er een gemeenschap van Halloween-fetisjisten. Ze worden opgewonden van horrorfilms, bloederige kettingzagen en spookhuizen.

Op Fetlife, een website voor geilneven en -nichten, zijn er meer dan tweehonderd groepen gewijd aan horrorseks, waarbij er in sommige groepen duizenden leden zitten. In een van die groepen, ‘Horror Porn’, kom ik in contact met Gregory en Samantha*, twee Amerikaanse fetisjisten die niets heter vinden dan een spookhuis. Via privéberichten raak ik met ze in gesprek over hun horrorfetisj en hun favoriete seksplek: het spookhuis.

Gregory is 47, komt uit Tennessee en is acteur in spookhuizen. De eerste keer dat hij angst in verbinding bracht met seksuele opwinding was toen hij als kind met zijn vader naar het circus ging, ergens in de jaren tachtig. “Er was een enge clown die trucs deed en naast hem stond een topless vrouw met een slang die rond haar lichaam krulde. Ik was doodsbang, maar raakte ook opgewonden door haar borsten. Ik was nog maandenlang geobsedeerd door dat griezelige beeld,” vertelt hij.

Gregory vond horrorfilms altijd al leuk. Als tiener kreeg hij rode oortjes van horrorfilms als The Misfits. Texas Chainsaw Massacre vond hij geil. Voor hem zijn bloed en gevaar namelijk onlosmakelijk verbonden met lust en verlangen. Hij houdt er ook van fysieke pijn verwerken in zijn seksleven, bijvoorbeeld met bondage.

Gregory’s fetisj ontwikkelde zich toen hij naar een katholieke school ging. “Ik hield ervan om de nonnen te laten schrikken door shockerende dingen te zeggen. Het moment dat ze me vol verbazing aankeken en hun stemmen begonnen te trillen, kreeg ik kriebels,” vertelt hij.

Hij houdt ervan om vernederd te worden en zoekt de vernedering op allerlei manieren op. Dus ook in het spookhuis. Hij vindt het ook opwindend als mensen van hem schrikken. “Mensen gruwelen van je als je ze laat schrikken. Dat heeft iets vernederends, en dat vind ik geil.”

Samantha* uit Utah merkte als klein kind al dat ze opgewonden werd van horrorfilms. Films zoals Wrong Turn, The Hills Have Eyes, Silent Hill, Hellraiser en films van Rob Zombie zijn haar favoriet omdat er demonen in voorkomen die ze heet vindt. “Ik heb niets met slasher-films, maar alles wat paranormaal en demonisch is, vind ik ontzettend opwindend,” vertelt ze.

Samantha is een wicca: een heks die zich vooral bezighoudt met natuurmagie en geneeskrachtige kristallen. Ze houdt zich enkel bezig met positieve en goede dingen, maar stiekem voelt ze zich ook aangetrokken tot demonische krachten. “Ik zou nooit spelen met satanische krachten, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar.” Volgens haar verklaart dit onder andere waarom ze een horror-fetisj ontwikkelde: het is verboden en gaat in tegen alles waar ze voor staat.

Als kind ging Samantha vaak naar een spookhuis, maar het wond haar nooit echt op. Tot ze een paar jaar geleden naar Fear Factory Haunted House in Salt Lake City ging. “Toen we in de rij stonden, kwam er een man verkleed als duivel naar me toe en probeerde me bang te maken. Ik werd meteen opgewonden en ik wilde niet dat hij wegging,” vertelt ze.

“Toen we uiteindelijk naar binnen gingen, werden we in elke kamer door een ander monster opgeschrikt. Hoe verder we kwamen in het spookhuis, hoe heter ik werd. Uiteindelijk ben ik meerdere keren klaargekomen zonder mezelf aan te raken.” Samantha raakte erg in de war van haar gevoelens. “Ik wilde misbruikt worden door die wezens. Dat er iets verborgen zat onder dat masker maakte het nog griezeliger en opwindender.”

Die nacht in het spookhuis was het begin van Samantha’s ontdekkingstocht naar haar fetisj in de bdsm-wereld. Ze kwam erachter dat ze onderdanig was. Dominante monsters en gevaarlijke demonen zijn een belangrijk onderdeel hiervan.

Gregory wilde graag werken in een spookhuis, maar dat kon niet, want het was niet te combineren met zijn baan. Uiteindelijk verhuisde hij naar Tennessee, waar het wel mogelijk was. “Ik hou ervan om heel luid te schreeuwen en zo mensen te laten schrikken. Soms grijp ik iemands enkels of hun haar als ze langs me lopen. Ik vind het heerlijk als ik een fysieke reactie bij ze veroorzaak,” zegt Gregory. Zo’n schrikreactie is volgens hem vergelijkbaar met een elektrische schok. Dat hij degene is die dat veroorzaakt, is een machtig gevoel, legt hij uit. “Op zulke momenten laad ik helemaal op. Ik zie mezelf een beetje als een energie-vampier.”

Voor Gregory is Halloween een bijzondere dag, omdat hij zijn fetisj dan totaal kan uitleven. “Ik hou er sowieso van om me te verkleden in korsetten of harnassen, maar met Halloween ga ik een tikkeltje verder: elk jaar kleed ik me als een sexy heks. Ik vind het dan leuk om een beetje met een bezemsteel aan de gang te gaan. Het liefst voor de neus van mijn vrienden.”

Uiteindelijk hoopt Samantha haar wildste fantasieën daadwerkelijk in een spookhuis uit te kunnen leven. Ze droomt van een spookhuis met meerdere kamers, met in elke kamer een ander monster, waaronder Pennywise de clown en monsters in verpleegsteroutfits die mensen in stukken snijden. Die wachten haar dan op en dan neuken ze haar genadeloos. Maar tot het zover is, verkleedt haar man zich gewoon weer als demoon en zetten ze met Halloween de bloemen buiten.