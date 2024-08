Seks hebben met vrienden is leuk, maar daar weer mee kappen is moeilijk

We hebben het allemaal meegemaakt. Jij en je maat – allebei single en geil – zijn al een tijdje aan het neuken om jullie seksuele honger te stillen. In het begin werkte dit fantastisch, maar nu begin je toch een beetje te balen. Het is een groot cliché: jij maakt je zorgen omdat de ander misschien gevoelens voor je begint te krijgen, of je maakt je zorgen omdat dat misschien niet zo is. Het ene moment heb je seks, het volgende moment realiseer je je dat je de ander niet echt ziet zitten. Of misschien worden de dingen gewoon raar, op een niet-specifieke maar allesoverheersende manier. Wellicht is het gewoon tijd om je friends with benefits-situatie te beëindigen – maar hoe doe je dat zonder de vriendschap te verliezen?

Volgens een onderzoek van Match.com heeft bijna de helft van ons weleens een friends with benefits-regeling gehad. En dit eindigt best vaak in tranen: volgens een ander onderzoek maakte 15 procent van de mensen er een einde aan omdat ze een stelletje werden, 28 procent deed afstand van de benefits en bleef vrienden, maar zo’n 31 procent verbrak alle banden volledig. Triest!

We moeten echter niet doen alsof we niet al onwijs vaak zijn gewaarschuwd. Letterlijk elke film die over het FWB-concept is gemaakt – van Friends with Benefits tot No Strings Attached – vertelt ons dat vrijblijvende seks met een vriend nooit zo eenvoudig is als het krijgen van een paar gemakkelijke orgasmes, waarna je het vriendschappelijk beëindigt en weer terugkeert naar de platonische sfeer. Je bestie vertellen dat je niet meer wilt neuken is echt, nou ja, moeilijk.

Natasha, een 29-jarige barmanager, was al bijna tien jaar bevriend met de 33-jarige Miles voordat ze “vrienden met voordelen” werden, na een “onverwachte onenightstand” op een bruiloft. (Beide geïnterviewden vroegen om valse namen te gebruiken om privacyredenen, net als anderen in dit stuk). Om vriendschapsproblemen te voorkomen, spraken ze af om “puur platonisch” seks te hebben en dat hun vriendschap “er niet onder zou lijden”. Oei.

Het stel besprak niet hoe die regels dan zouden werken en stelde ook geen grenzen of verwachtingen, wat volgens Natasha een “recept voor ellende” was.

Niet dat regels hen per se geholpen zouden hebben. Volgens een onderzoek stelde 80 procent van de mensen regels op voor hun friends with benefits-afspraken, maar de meeste regels bleken elkaar tegen te spreken. Dit heeft niet alleen invloed op de regeling terwijl het gaande is, maar zorgt ook voor een slechte afloop.

“Ik denk dat ik gevoelens heb gekregen zonder het te beseffen,” zegt Natasha. “Op een dag ging ik om 2 uur ‘s nachts naar zijn huis om seks te hebben nadat hij op een date was geweest, en ik was gewoon zo geïrriteerd dat deze vreemdeling de koninklijke behandeling had gekregen, terwijl ik er alleen voor de seks was.”

Natasha was openhartig over haar frustraties en Miles maakte er een eind aan “voordat een van ons gekwetst zou worden”. Maar Natasha was al gekwetst. “Onze vriendschap was nooit meer hetzelfde.”

Melissa Cook, een seksuoloog en relatie-expert bij Sofia Gray, zegt dat mensen vaak een FWB-situatie beëindigen zonder twee belangrijke dingen te communiceren: hoe ze willen dat hun nieuwe vriendschap eruit ziet en wat er moet gebeuren als een van jullie een relatie krijgt.

Dit overkwam Natasha, die haar vriendschap met Miles verloor toen de seks stopte. “We hadden het er niet over hoe we wilden dat onze nieuwe vriendschap eruit zou zien. En toen we er eenmaal uit waren, hebben we het er helemaal niet meer over gehad. Nu gaan we niet meer met elkaar om zoals vroeger en toen hij echt met iemand begon uit te gaan, was het te vreemd voor hem om mij in zijn buurt te hebben,” vervolgt Natasha. “Ik ben er nog steeds kapot van. Ik mis het om zijn vriendin te zijn.”

Cook voegt eraan toe dat sommige mensen die een FWB-regeling hebben gehad, zeggen dat het erger voelt om “gedumpt” te worden door een vriend dan in een romantische relatie, omdat er een hele andere laag van “mislukking” bij komt kijken. “Mensen kunnen denken, ‘Dit was gewoon bedoeld om een seksuele drang te bevredigen, hoe kon ik zelfs dat verneuken?’ en dat kan bijdragen aan een verpeste vriendschap, of een ongemakkelijke sfeer in de toekomst,” zegt ze.

Maar niet alle vrienden met voordelen gaan op de fles. Uit een onderzoek blijkt dat de helft van de universiteitsstudenten weer vrienden wordt nadat ze gestopt zijn met casual seks hebben, en sommigen melden dat ze zelfs een hechtere vriendschap hebben dan voorheen.

Lerares Lizzy (27) en haar vriend Dale begonnen seks te hebben toen Lizzy het swipen beu was, op dates ging met wandelende rode vlaggen en zich constant seksueel onbevredigd voelde. Na “mislukte date na mislukte date en heel lang droogstaan”, wilde ze “gewoon seks hebben met iemand die ze kon vertrouwen”.

Na een tijdje gezellig seksen lukte het de twee om er een succesvol einde aan te breien. De truc was om een respectvolle FWB-ervaring op te bouwen terwijl het gaande was: toen ze aan het neuken waren, gaven ze elkaar nog steeds prioriteit als vrienden en gingen ze met elkaar om zoals ze dat ook deden vóór de neukpartij. Ze zorgden ervoor dat ze dit erna ook bleven doen.

Cook zegt dat het beëindigen van een friends with benefits-situatie altijd lastig zal zijn, maar dat vrienden vooral goed moeten blijven communiceren tijdens de regeling – op die manier komt het einde niet als een schok. “Het is ook belangrijk om eerlijk te zijn en de reden niet te verbergen, of het nu is omdat je denkt dat de ander gevoelens heeft ontwikkeld, of dat je op zoek bent naar iets anders, of dat je misschien met iemand anders date,” zegt ze.

Als je je eenmaal door de ongemakkelijkheid heen hebt gewerkt en je FWB-regeling zo vriendelijk mogelijk hebt beëindigd (dus niet zo emotieloos als een zakelijk partnerschap), is er nog één stap om rekening mee te houden. Jullie moeten nadenken over wat er zal gebeuren als een van jullie een nieuwe relatie krijgt. En je moet erover nadenken voordat het echt gebeurt. Het is veel beter om te bespreken hoe deze nieuwe dynamiek eruit zou kunnen zien, wat je met hen zult delen en of jullie allemaal vrienden willen blijven, dan het onderwerp te worden van de door jaloezie gevoede social media-stalking van de nieuwe vlam en de daaropvolgende verbanning uit de vriendengroep.

Lizzy ontmoette uiteindelijk iemand met wie ze een relatie wilde, dus moesten zij en Dale hun afspraak beëindigen. Maar omdat de twee deze mogelijkheid altijd hadden besproken, werd de vriendschap niet bezoedeld en zijn ze twee jaar later nog steeds vrienden. Er zit echter wel een klein addertje onder het gras.

“Ons enige probleem is dat nieuwe partners de vriendschap niet altijd goedkeuren,” zegt Lizzy. “Maar we doen ons best om onze vriendschap in stand te houden en niet te laten verpesten. Ik denk dat het heel erg zou zijn om niet meer met hem te praten, alleen maar omdat we een tijdje seks hebben gehad.”

Het is altijd lastig om aan nieuwe partners uit te leggen dat je eerder seks hebt gehad met een van je vrienden. “Het kan jaloezie en zelfs wantrouwen wekken, daarom is het zo belangrijk om open en eerlijk te zijn,” zegt Cook. “Leg aan je partner uit dat jullie FWB-regeling niet meer was dan dat, en dat er geen emotionele connecties zijn tussen jullie twee.” Niet openhartig zijn is een fout die Lizzy in het verleden heeft gemaakt. “Ik wachtte tot iemand met wie ik omging zei: ‘Hé, is er iets gebeurd tussen jullie twee?’. Diegene had een gevoel opgepikt en dat is het slechtste moment om het te vertellen. Vertel het je partner voordat ze je vrienden ontmoeten en beantwoord alle vragen die ze hebben,” adviseert ze. Het kan helpen om te herhalen dat jullie vriendschap en seksuele relatie volledig gescheiden zijn. Ook hier komen de goede oude grenzen weer eens om de hoek kijken. Nieuwe partners zullen zich minder snel geïntimideerd voelen als het duidelijk is dat jij en je vorige FWB alles vanaf het begin hebben uitgepraat en er geen gevoelens zijn blijven hangen.

Het is mogelijk voor vrienden om weer gewoon vrienden te zijn nadat een FWB-situatie eindigt. Maar het is hard werk en er komt veel communicatie en tijd en ruimte voor elkaar creëren bij kijken. Jullie vriendschap zal waarschijnlijk niet meer precies hetzelfde zijn als voor het neuken – maar dat kan ook goed zijn. Het zou raar zijn als je vriendschap hetzelfde zou blijven tot de dag dat je sterft.

Het is eigenlijk leuker als jullie samen kunnen evolueren en uitwerken hoe jullie nieuwe vriendschap er uit gaat zien. Je zult elkaar waarschijnlijk veel beter begrijpen – je hebt elkaar tenslotte naakt gezien. Dus misschien is wat ik eigenlijk wil zeggen: laat de angst om een vriendschap te verpesten je er niet van weerhouden om lekker te seksen, als dat goed voelt.