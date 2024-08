Seks na mijn bevalling was totaal niet wat ik ervan verwachtte

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Voor mijn partner en ik besloten dat we een kind wilden, had ik een romantisch beeld voor ogen van hoe de seks zou zijn terwijl we probeerden zwanger te raken. De realiteit bleek hier mijlenver vanaf te staan. Alle passie en spontaniteit verdwijnt zodra de seks een doel krijgt. Seks wordt iets functioneels, iets waar druk op staat, maar niet op een goede manier. Het is alles behalve leuk. Alle sexy gevoelens en geile gedachten verdwijnen. Het enige waar je nog aan denkt is: we moeten nu seks hebben, mijn ovulatie duurt nog maar even.

Als je probeert zwanger te raken, zegt iedereen: “Hou het leuk en heb superveel seks”. Maar weken worden maanden en je raakt steeds meer geobsedeerd door het krijgen van een kind. Mensen denken dat je stopt met de pil en direct zwanger bent, maar zo werkt het niet. Zo’n tachtig procent van de koppels die ik ken, hadden na zes maanden nog steeds geen succes. Bereid je relatie daar maar eens op voor. Zelfs als je denkt: ik trek gewoon wat geile lingerie aan en geef mijn man een blowjob, zit je uiteindelijk toch te mokken als het daarbij blijft.

Seks is niet langer spannend of stout. In plaats daarvan denk je: laten we vroeg naar bed gaan, zodat we het kunnen doen. Maar je partner heeft ook wel door waarom je ineens om negen uur in bed ligt, wat nog meer druk op de relatie zet.

Mijn libido was compleet anders gedurende mijn twee zwangerschappen. Tijdens mijn eerste zwangerschap wilde ik de hele tijd seks. Zelfs toen ik een gigantische buik had, wat vrijen een nogal fysieke uitdaging kan maken. Ik moest altijd bovenop zitten, en zag van achter mijn buik het angstige gezicht van mijn partner, die doodsangsten uitstond dat hij de baby per ongeluk pijn zou doen. Maar als je zwanger en geil bent, vind je wel een standje waarin het lukt. Tijdens mijn tweede zwangerschap daarentegen, was seks uit mijn leven verdwenen. Ik had er absoluut geen interesse in. De eerste keer dat ik seks had na het krijgen van mijn eerste kind, was ongeveer zes weken na de bevalling. Dat betekent niet dat ik niet al veel eerder aan seks dacht. Ik deed alleen niks met die gedachten, omdat ik nerveus was. Zou het pijn doen? Zou het nu anders voelen?

Al die angsten bleken uiteindelijk overbodig. Het was fantastisch – stukken beter dan ik had verwacht. Naderhand had ik wel geruststelling nodig van mijn man; voelde ik nog hetzelfde als eerst? Hij zei van wel.

Mijn advies aan iedereen die net een baby heeft gekregen is om het gewoon te doen en ervan te genieten. De angst voor hoe het zou kunnen zijn, is vaak erger dan de realiteit. Heb zo snel als je kan weer seks. Koop een tube glijmiddel, doe wat bekkenbodemoefeningen, en ga ervoor.

Als je zwanger bent, verandert je lichaam enorm. Veel vrouwen vinden dat niks, maar ik vond het geweldig om zwanger te zijn. Ik was dol op de veranderingen in mijn lichaam, en voelde me zelfverzekerd. Nu, twee baby’s later, is dat veranderd. Ik was altijd blij met mijn lichaam en heel open over seks. Maar na de geboorte van mijn tweede kind – een kolossale baby – is mijn buik minder elastisch geworden. In gedachten ben ik daardoor altijd een beetje bezig met hoe ik eruitzie, omdat het anders is dan wat ik gewend was.

Toch voelde het na de geboorte van mijn tweede kind fantastisch om weer te kunnen genieten van seks. Het was anders, omdat er geen druk meer op zat. We willen allebei geen derde kind, dus konden we eindelijk weer stoute, leuke en spannende seks hebben. Het voelde weer als de tijd toen we elkaar net leerden kennen. We deden dingen met onze lichamen die we nooit eerder hadden gedaan, en probeerden nieuwe dingen uit. Ik weet nog dat we zelfs seks hadden in de keuken. Dat is voor de meesten niet heel spannend, maar wij dachten: wauw, we kunnen het nog steeds, ook al hebben we kinderen.

Ik vroeg aan mijn man waarom het zo anders voelde, waarop hij zei: “Omdat we het voor de lol doen. We proberen niet zwanger te raken, maar genieten er gewoon van.”

Als ik met mijn jongere, babyloze ik kon praten, zou ik tegen haar zeggen dat het moederschap enorm vermoeiend is. Het is het absoluut waard, maar er zijn van die dagen waarop de kinderen niet willen stoppen met huilen en ik terugverlang naar mijn leven zonder kinderen, al is het maar voor één dag.

Momenteel is het lastig om tijd te vinden voor seks. Mijn tweede kind is acht maanden oud, en mijn man en ik hebben al een tijdje geen seks meer gehad. Volgens mij al zes weken niet, simpelweg omdat we uitgeput zijn. We zijn te moe, maar ik besef ook hoelang we al droog staan.

Je moet tijd maken voor seks en het gewoon doen. Als je een tijdje geen seks meer hebt, loop je het risico vrienden te worden in plaats van geliefden. Een vriend zei ooit tegen me dat het niet uitmaakt als je twee weken geen seks hebt, maar als het langer niet gebeurt het wel een probleem wordt. Je vindt je partner dan al gauw niet meer sexy. De aantrekkingskracht en het verlangen verdwijnen zonder seks denk ik. Je moet er dus aan blijven werken.

Als we een tijdje niet met elkaar naar bed zijn geweest, worden we boos op elkaar om de domste dingen. We praten niet meer met elkaar, alleen als het over de kinderen gaat. Soms heb ik geen zin in seks, ben ik moe en wil ik slapen. Maar dan denk ik: nee, ik moet ons juist motiveren om het wél te doen. Achteraf blijkt de seks de druk en irritaties te verminderen. Als je steeds verder van elkaar af drijft, brengt seks je weer samen. Dat doet het in ieder geval voor mij en mijn man, dat is zeker.