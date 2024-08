Tips voor goede seks op een festival

Nog heel even en dan kunnen we weer serieuze festivalmeters maken. Sommigen van ons hebben misschien al wat stappen gezet, maar straks begint de collectieve race naar de bodem op een modderig festivalterrein en in smerige dixies waar nog nooit iemand in een maandverbandprullenbakje rommelde op zoek naar haar verloren stash.

Als je na twee dagen, eenzaam en katerig in je tent ligt en verzucht “is dit het eigenlijk allemaal wel waard?”, bedenk dan dat het nog erger had kunnen zijn. Je had ook slechte festivalseks kunnen hebben.

Videos by VICE

Mijn slechtste sekservaring op een festival was er een waaraan ik zelf niet eens deelnam.



Stel je dit voor: je tent stort in tijdens een enorme hoosbui op de laatste dag van het festival. Je klimt in de dichtstbijzijnde tent – de roze tweepersoons pop-up tent van een vriend – om verder te slapen. Maar als je na een paar uur wakker schrikt, ligt daar niet die vriend, maar berijdt een van je vriendinnen een man die straks geen maagd meer is.

Omdat je weet dat dit een belangrijk moment is in het leven van die jongen, doe je net alsof je slaapt, zodat zij hun gang kunnen gaan. Als ze klaar zijn, hoor je die ‘goede’ vriendin tegen haar nieuwe vriend zeggen: “Duw haar maar van het luchtbed, ze slaapt toch wel door”. Dus je schreeuwt keihard: “NEE”. Waarna iedereen in de tent het op een schreeuwen zet. Laat dit een les zijn over hoe festivalseks niet moet.

Slechte festivalseks is voor niemand leuk, ook niet voor degene die van haar luchtbed geduwd wordt. Hoog tijd dus om eens uit te zoeken wat de beste manieren zijn om seks te hebben op een festival, en hoe je goede seks kunt hebben in een tent.

Zorg ervoor dat het zo snel mogelijk gebeurt

“Hoe vroeger op het festival je de daad bij het woord kunt voegen, hoe beter het is voor alle betrokkenen,” zegt Dom, een 28-jarige festivalganger die ooit op een festival werd ontmaagd. “Je bent dan nog enigszins schoon, je tent is nog niet besmeurd met modder en gemorste drank en je hebt nog de energie om ervoor te gaan.”

Dit zijn wijze woorden, want waarom zou je seks hebben met een lichaam dat riekt naar drie dagen festivalzweet, als je ook in iemands frisse, net aangekomen festivalbillen kunt knijpen? Een vriendin vertelde me dat ze een blaasontsteking had opgelopen na seks op Glastonbury en daarom het grootste deel van het festival doorbracht in een dixi. Als je er vroeg bij bent, is het bijkomend gezondheidsvoordeel dat je niet het hele weekend scheermesjes pist, want je kunt een blaasontsteking oplopen van bacteriën die je urinebuis binnendringen, bijvoorbeeld door ongewassen geslachtsdelen tegen elkaar aan te wrijven.

Neem je eigen tent mee

Als je een tent deelt, kunnen je ‘tentgenoten’ ieder moment binnenkomen, en dat is niet ideaal als je van bil wil gaan. Tegelijkertijd is een tent wel de beste optie als het op seks aankomt. Geloof me, gebefd worden in een dixi is gewoon fucking walgelijk, maakt niet uit hoeveel pillen je hebt genomen.

In je eigen tent heb je een beetje privacy wanneer je je daar beneden schoonveegt met wet wipes en vervolgens probeert een paar uur te slapen. De tent is ook een privéruimte waarin je met je minnaar kunt vrijen. Festivalgangers die ik sprak hadden meer advies: “gebruik geen zaklamp, want dan ziet iedereen wat je doet” en “vermijd het luchtbed, dat verpest het ritme – of erger nog, het kan ontploffen”. Hoe goed de vrijpartij ook is, het is het niet waard om de rest van het festival door te brengen zonder luchtbed.

Geen orale seks

Mocht je de smaak van een zweterige stinkende lul lekkerder vinden dan een enigszins schone lul, ga er dan gewoon voor. Maar hecht je enige waarde aan algemene hygiëne, volg dan het advies op van je moeder: “Raak niets aan waarvan je niet weet waar het is geweest.”

Doe het tijdens een populair optreden

Een vriend vertelde me eens dat hij Dolly Parton op Glastonbury had gemist omdat hij op dat moment aan het seksen was. Als je dit soort toewijding kunt opbrengen, mag je zelfs Dolly beledigen – hoewel de rijen om haar te zien schijnbaar oneindig waren. We zouden ons eigenlijk allemaal met zoveel passie moeten kunnen toeleggen op het klaarkomen in een tent.

Als je het optreden van een populaire popmuzikant opoffert, kun je er van uitgaan dat de camping veel leger zal zijn dan gewoonlijk. Dus zul je genoeg privacy hebben voor de daad. Een pluspunt is dat je er een fijne soundtrack bij krijgt. Als je het goed timet, kun je zelfs het gejuich van de menigte laten samenvallen met je orgasme.

Wees geen lul

Hoewel je op een festival in een verwilderde versie van jezelf kunt veranderen die in een bekertje pist om je plaats in bij het podium niet te verliezen, betekent het niet dat alle moraal plots weg is gevallen. Want ook voor festivalseks, gelden dezelfde regels als in de echte wereld. Als je vlam te dronken of te high is om fatsoenlijk te kunnen instemmen – wat meer dan waarschijnlijk het geval zal zijn om 3 uur ‘s nachts in de drum-and-bass-tent – ga dan niet met hem of haar naar bed. Je kunt in plaats daarvan uitgebreid masturberen in je tent (maar dit is een onderwerp voor een volgend artikel).

Bereid je goed voor

Net als het meenemen van je eigen tent, zijn er andere voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen voor het geval je zin krijgt in een stevig potje rampetampen. Neem doekjes mee. Niet slechts één pakje. Meer doekjes dan iemand ooit nodig zou kunnen hebben. Leeg een plank bij de Hema en neem ze mee.

Extra benodigdheden zijn condooms, antibacteriële handzeep, een kussen, mondwater, tissues – en alles wat maar helpt om de schijn op te houden dat je normale seks hebt en geen ranzige festivalseks.

Voor velen van ons – of we nu iemand daten of niet – is seks op een festival een onvermijdelijk onderdeel van ons leven. Het is een leuke toevoeging aan een lang weekend dat helemaal in het teken staan van plezier. Misschien voel je je wat smerig wanneer je het later allemaal aan je vrienden naverteld, maar de herinnering pakt niemand je meer af. Zet je leven vol verantwoordelijkheden en Slack-berichten op de dinsdagochtend even uit, en ga ervoor. Het festivalseizoen is geopend.