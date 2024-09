Hoe je seks kunt hebben bij je ouders thuis tijdens de feestdagen

Een van de leukste dingen van uit huis gaan is dat je daarna seks kunt hebben zoals jij wilt (afhankelijk van de welwillendheid van je huisgenoten, natuurlijk). Want, laten we eerlijk zijn, het type stille vrijpartijen in de missionarishouding dat je op je zestiende hebt is gewoon ruk. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een ex pijpte na het zondagavondmaal met de familie en dat ik – half op mijn knieën, halverwege het zuigen – dacht: ik kan niet wachten op het moment dat ik dit nooit meer hoef te doen. Niet het pijpen, maar dat angstvallige stil blijven tijdens seks.

Hoewel ik na mijn studie niet terug op het oude nest ben gekomen, heb ik wél partners mee naar m’n ouderlijk huis genomen en mezelf er met moeite toe kunnen zetten om daar te seksen, vanwege de verlammende angst voor mogelijke luistervinken. Met de feestdagen voor de deur is het zaak, in het belang van de kerststemming, om te voorkomen dat je moeder meegeniet van hoe jij op kerstavond je partner pegt.

Daarom heb ik de hulp ingeroepen van geoefende wipkippen die de neukbunker-aan-huis zo geperfectioneerd hebben dat er niks te horen is tijdens de daad. Hieronder staat hun advies voor iedereen die kopzorgen krijgt van ketsen tijdens de kerstdagen.

Leid ze af

In plaats van wachten tot je familie vertrekt of naar bed gaat, zegt Gina dat de beste manier om met rust gelaten te worden is om een groepsactiviteit voor te stellen. “Roep een familiefilmmoment in het leven: kies een keiharde actiefilm zodat je zeker weet dat je vader de surroundset op vol volume zet.” Ze legt uit: “Halverwege de film krijg je slaap en zeg je tegen de familie dat jij en je partner naar bed gaan. Heb dan seks. Het volume van de film zal elk mogelijk geluid overstemmen.”

Als je deze situatie echt wilt uitmelken, zet je Die Hard op en vraag je terwijl je de trap oploopt: “Telt dit eigenlijk wel als kerstfilm?” De discussie tussen je mams en je broer zal uren duren.

Maak stil zijn sexy

Georgina woont nog thuis en raadt aan om te experimenteren met je eigen volume als onderdeel van de seks. “Seksspeeltjes hebben me enorm geholpen om stiller te worden en discreet te blijven – vooral knevels,” legt ze uit. “Het is niet alleen enorm opwindend, maar het stelt me ook in staat om zo hard als ik kan geneukt te worden zonder veel lawaai te maken.”

Als je liever geen knevel koopt om mee naar je ouders te nemen – stel je voor dat ze hem vinden – dan volstaat een hand voor je mond ook om seksgeluiden te onderdrukken.

Of: maak kabaal

Als stil blijven niks voor jou is, dan is het overstemmen van je geneugten misschien wel de beste oplossing. Probeer een passende playlist te vinden, die niet schreeuwt wat je aan het doen bent, maar waar je ook weer niet van opdroogt. Laat die dan door je speakers knallen richting de slaapkamerdeur.

Jodie, die ook het hele jaar thuis woont, raadt aan een film of tv-programma hard aan te zetten omdat het “minder verdacht” is. Ze zet ook altijd “een ventilator aan om het geluid van mijn vibrators te maskeren. In de winter, als het heel koud is, draai ik de ventilator gewoon weg van het bed maar ik laat ‘m wel aan tijdens de actie.”

Improviseer met isolatie

Deze optie hoorde ik het vaakst van mijn keurig krikkende kerstkoorleden. Jodie adviseert “te voorkomen dat het hoofdeinde tegen de muur bonkt door het bed een paar centimeter van de muur te trekken en de ruimte op te vullen met dekens.”

Soph, die al een paar maanden thuis woont met haar partner, voegt toe: “Als je genoeg ruimte hebt in je kamer, haal dan je matras en lakens van het bed en leg ze op de grond – dan maak je letterlijk geen geluid.”

Ga naar buiten

Je maakt waarschijnlijk de grootste kans om familieleden te ontzien tijdens de feestdagen door gewoon geen seks in hun huis te hebben. Ik zeg niet dat je moet handelen in strijd met de openbare zeden, maar zoals Rhiannon voorstelt, kun je deze periode misschien benutten om “seks in de auto te herontdekken”.

“Een verlaten parkeerplaats of parkeren in een donkere straat werkt top,” zegt Rhiannon. “Escapades in de open lucht kunnen echt veel leuker uitpakken dan geklungel in je oude tienerkamer. Als je een schuurtje of garage hebt, en er is genoeg ruimte, zijn dat ook redelijk veilige plekken om een partijtje te bonken.”

Uiteindelijk, als je echt wilt, vind je wel manieren om de nodige kerstpieken te bereiken in het huis van iemand anders. Hopelijk helpt het bovenstaande advies om het makkelijker te maken. En vergeet niet om plakkerige zakdoekjes netjes weg te gooien, aan te bieden je eigen bed te verschonen en je toverstaf weer veilig in je koffer op te bergen.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.