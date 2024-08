Hoe seks tijdens zwangerschap echt in z’n werk gaat

Zwangerschap wordt vaak beschreven als een levensveranderende, mooie maar pijnlijke ervaring die je lichaam tijdelijk maar vaak op een bizarre manier kan veranderen. Voor sommige zwangere mensen kunnen deze veranderingen heel leuk en gunstig zijn, zoals het hebben van mooie grote borsten en een tijdje niet ongesteld zijn, en zich meestal sexy en geil voelen.

De waarheid is dat er zelden over seks tijdens de zwangerschap wordt gepraat. De maatschappij vindt het nog steeds moeilijk om te erkennen dat mensen met een vagina seksuele wezens zijn, laat staan als ze een baby dragen. Dit taboe is zo sterk dat dr. Raluca Enciu, een gynaecoloog uit Boekarest, vaak patiënten heeft die haar verlegen vragen of ze überhaupt seks mogen hebben tijdens de zwangerschap.

Videos by VICE

Veel zwangere mensen zijn bang dat seks pijnlijke weeën of zelfs vroeggeboorte kan veroorzaken. “Inderdaad, tijdens geslachtsgemeenschap en orgasme geven de hersenen een hormoon af dat oxytocine heet, het belangrijkste hormoon dat ervoor zorgt dat de baarmoederspieren samentrekken tijdens de bevalling,” legt Enciu uit. “Maar de hoeveelheid die vrijkomt tijdens seks is erg klein, dus het kan alleen valse weeën produceren met een zeer lage intensiteit.”

Ze voegde eraan toe dat penetratie het risico op vroeggeboorte of het breken van de vliezen in het voortplantingssysteem niet verhoogt. Sperma bevat wel een stof genaamd prostaglandine die weeën kan veroorzaken, maar deze komen zeer zelden voor – nog zo’n misvatting.

Naast hun eigen angst hebben zwangere mensen ook te maken met de angsten van hun partner. “Het is moeilijk te geloven, maar vaders zijn degenen die zich de meeste zorgen maken over het pijn doen of aanraken van de baby,” legt Enciu uit, pratend over penetratie in cis-het relaties. “Maar dit is niet eens mogelijk omdat een penis niet verder kan reiken dan het vaginale kanaal.”

Over het algemeen is het antwoord dus ja, je kunt seks hebben terwijl je zwanger bent, zolang je zwangerschap goed verloopt. Maar in sommige situaties kan penetratie inderdaad een slecht idee zijn – als de baarmoederhals bijvoorbeeld te kort is, is er een hoger risico op een miskraam of vroeggeboorte. Het wordt soms afgeraden als je in verwachting bent van een tweeling of drieling, of als je eerder al last van vroeggeboortes hebt gehad, bijvoorbeeld.

In elk geval is het advies van Enciu om er open over te praten met je gynaecoloog en duidelijke vragen te stellen over de veiligheid van je seksuele praktijken. Seks heeft veel voordelen voor zwangere mensen: het verbetert de immuunfunctie, maakt endorfine vrij en ontspant zowel de zwangere als de baby, terwijl het ook de relatie tussen partners in stand houdt.

Natuurlijk is elke zwangerschap anders. We vroegen vijf mensen om ons te vertellen over hun seksleven tijdens de zwangerschap, zowel vanuit emotioneel als praktisch oogpunt.

“Mijn man begon me te zien als een rups die aan het metamorfoseren was. En wie wil er nu seks met een rups?”

“Met zeven maanden was mijn lichaam bijna niet veranderd en ik maakte er graag grapjes over – wat zou er sneller groeien, mijn kont of mijn buik?

In de laatste paar maanden heeft mijn buik natuurlijk gewonnen. Tegen die tijd voelde ik me super op mijn gemak – ik deed elke dag yoga en trok me niets aan van de scheten die ik regelmatig liet. Ik ging zelfs om de paar dagen hardlopen. Seks hebben ging in het begin ook prima. Het leek normaal om dingen gewoon te doen, omdat de baby een deel van me was.

Maar met acht maanden begon mijn lichaam te veranderen: Mijn borsten werden groter, mijn tepels breder en donkerder, mijn buik groeide en je kon goed zien wanneer de baby bewoog. Over het algemeen denk ik dat die ervaring vreemder was voor mijn partner dan voor mij.

De dingen werden ingewikkelder. Door mijn buik kon ik mijn vulva niet meer zien en wist ik niet meer hoe die eruitzag, behalve met een spiegel. Ik voelde me vaak moe en niet sexy, integendeel. De laatste maanden hadden we heel weinig seks en het enige mogelijke standje was van achteren.

Mijn man begon me ook anders te zien, als een rups die een metamorfose onderging. En wie wil er nu seks met een rups? Hij vond het fascinerend dat ik een levend ding in mijn buik had en ik voelde dat hij een beetje bang was. Maar ik begreep hem volkomen, want ik wilde me ook weer licht voelen.

Ik moet wel toegeven: ik was soms echt geil. Maar niet zo van ‘ik zou mijn man in elk standje neuken’; eerder van ‘kom op, laten we het doen, zodat ik deze spanning in mijn lichaam kwijt kan.’” – Andreea, 36, ontwerpster

“Als we altijd zo geil zouden zijn, denk ik dat ons leven een stuk cooler zou zijn.”

“Tot de vijfde maand hadden we seks zoals gewoonlijk, en de laatste keer dat we het deden was rond de zeven maanden. In die periode voelde ik me echt geil, omdat je bloedstroom naar je geslachtsdelen veel sterker is dan normaal. Dus als je geen seks kunt hebben, zijn masturbatie en porno de manier om te gaan. Als we altijd zo geil zouden zijn, denk ik dat ons leven een stuk cooler zou zijn.

Qua standjes ben je niet zo flexibel, dus je hebt beperkte opties, en het kan ongemakkelijk zijn als je het niet gewend bent. In onze relatie was ik degene die besloot om seks te hebben en hoe lang. Ik denk dat het belangrijk is om je partner te begeleiden en zo duidelijk mogelijk te zeggen wat je lekker vindt.” – Cristina, 36, klantenservicemedewerker

“Ik liep naakt door het huis en voelde me een soort Moeder Natuur – ik voelde me echt sexy!”

“Ik heb twee meisjes van negen en zeven jaar. Ik was ontspannen tijdens beide zwangerschappen omdat ze gezond waren en ik geen beperkingen had, dus ik ging er vanaf het begin vanuit dat het oké was om seks te hebben. Ik was seksueel actief tot de laatste maand van de zwangerschap en ik heb vrienden die zelfs seks hadden op de laatste dagen om de bevalling op gang te brengen!

Qua libido waren mijn zwangerschappen verschillend. Tijdens de eerste was ik altijd geil en ik hield van de vorm van mijn nieuwe lichaam. Ik liep naakt door het huis en voelde me een soort Moeder Natuur – ik voelde me echt sexy! Bij de tweede weet ik niet of het door de hormonen kwam of door de opgehoopte vermoeidheid, maar seks was het laatste waar ik aan dacht. Ik hield nog steeds van mijn lichaam, maar de zwangerschap voelde niet zo magisch als de eerste.

Zwangerschapseks is een nieuw soort seks als je de juiste partner hebt, want het is experimenteel en het vult je met liefde en seksuele energie.” – Belina, 33, fitnessinstructrice

“Mijn libido daalde nadat ik zwanger werd, en in het eerste jaar na de bevalling was het bijna weg.”

“Na de vijfde maand van de zwangerschap begon mijn baarmoederhals open te gaan, zodat ik het operatief moest laten sluiten. Als gevolg daarvan adviseerden de artsen me om geen seks meer te hebben – we waren te bang om het toch te proberen. Mijn libido daalde na mijn zwangerschap en in het eerste jaar na de bevalling was het bijna weg.

Dat kwam door het bevallingsproces, de hormonen, de vermoeidheid, het herstel, maar ook omdat mijn behoefte aan genegenheid volledig werd vervuld door de baby, wat helemaal niet erg was. Gelukkig kwam mijn libido later weer helemaal terug.” – Laura, 34, journaliste

“Hij was supergeil, maar ik minder.”

“In de eerste twee maanden van de zwangerschap hebben we niet eens aan seks gedacht, omdat we bij de eerste controle te horen kregen dat ik een bloeduitstorting had vlak naast de foetus.

Gelukkig vertelde mijn gynaecoloog ons dat we na de eerste twee maanden regelmatig seks mochten hebben, zolang ik me op mijn gemak voelde. Mijn ex-partner en ik kenden elkaar niet zo goed voordat ik zwanger werd. In die negen maanden ontdekten we al onze demonen.

Het bleek dat hij heel snel ejaculeerde, dus ik zag het nut er niet meer van in om seks te hebben. Hij was supergeil, maar ik minder. Met zeven maanden kon ik geen seks meer hebben vanwege rugpijn.

Gelukkig paste mijn libido zich na de bevalling meteen aan, dus ik telde de dagen af tot ik weer seks mocht hebben.” – Andra, 34, keramiste

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op VICE Roemenië.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.