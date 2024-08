Hoe je als vrijgezel seks kunt hebben zonder de coronaregels te overtreden

Of je nou een relatie hebt of niet: dikke kans dat je seksleven er sinds de lockdown totaal anders uitziet. Misschien doe je het ineens aan de lopende band, omdat je toch al de hele tijd op elkaars lip zit. Of juist helemaal niet. Voor vrijgezellen is corona immers niet alleen een dodelijk virus, maar ook een enorme cockblock die je ertoe dwingt om naar creatievere oplossingen te zoeken.

Vanwege social distancing zijn de traditionele methoden – iemand mee naar huis nemen uit de kroeg of swipen totdat iemand door de vleeskeuring is gekomen – komen te vervallen. Dus voor iedereen die alleen woont en niet toevallig in bed is beland bij een huisgenoot of een gezellige buurman (die je eerst maar matig aantrekkelijk vond, maar er nu “toch best mee door kan”), kan het een grote opgave zijn om toch nog aan je trekken te komen.

Zoals Ronan Keating eens zong: life is a rollercoaster, just gotta ride it. Daarom zijn hier een aantal alternatieve paden die je als single zou kunnen bewandelen, waarvoor je het huis verder niet uit hoeft.

Koop eindelijk die ene toy

Foto: Emily Bowler

Aan het begin van deze periode kon je mensen in twee kampen indelen: zij die zich druk maakten of ze genoeg toiletpapier hadden, en mensen die ineens erg geil werden. Het is niet aan mij om te zeggen wiens overlevingsplan de grootste slagingskans heeft, of wat nou het grootste kamp is van de twee, dus in plaats daarvan zal ik de cijfers voor zich laten spreken. Er is nog nooit zoveel op Tinder geswipet als in de eerste paar weken van de lockdown, en seksspeeltjes vliegen als gloeiendhete broodjes over de toonbank (het merk JeJoue heeft vergeleken met eerder dit jaar 70 procent meer bezoekers op zijn website, volgens een persbericht). Als je overwoog om een seksspeeltje aan te schaffen, dan ben je dus niet de enige.

De afgelopen tien jaar zijn er enorm veel verschillende soorten seksspeeltjes bij gekomen, waardoor er voor iedereen wat wils is. Als je op afstand met iemand seks zou willen hebben, zou je tijdens je korrelige Zoomsessie bijvoorbeeld een Fleshlight met een virtueel verbonden dildo kunnen gebruiken. Of je stopt bij je partner de afstandsbediening in de brievenbus van het speeltje dat jij draagt, waardoor je de controle uit handen geeft.

Mocht je krap bij kas zitten, dan zou je ook creatief kunnen zijn met een elektrische tandenborstel en dat restje kokosolie dat je nog had liggen – in dit stadium zijn alle ideeën gewoon goede ideeën.

Ouderwets gezellige telefoon- of cyberseks

Foto: Emily Bowler

Of je het nou hebt over hijgen via een gebrekkige verbinding of een kilo dubbelzinnige aubergines in een appje – ook op seksgebied hebben we veel te danken aan Alexander Bell, de uitvinder van de telefoon. Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos, zeker sinds de komst van de smartphone: videochatten, voice messages, selfies, uitgebreide tekstberichten en natuurlijk Houseparty.

Mocht je dit aanbod wat te overweldigend vinden, dan kun je het ook gewoon eenvoudig houden: er gaat weinig boven een ouderwets potje telefoonseks. Je kunt op talloze manieren gratis bellen, dus iedereen kan het doen.

Schrijf erotische fictie of maak een geile tekening

Diep vanbinnen zijn we allemaal fantasten, of niet soms? Bovendien hebben we zeeën van tijd. Dus waarom zou je die oerdriften niet gebruiken om je artistieke vaardigheden mee te ontwikkelen? Je kunt dit puur voor jezelf doen, maar als je iemand hebt met wie je normaal gesproken weleens seks hebt, zou je je creaties ook op kunnen sturen. Zodat diegene de enveloppe op de mat hoort vallen, erheen snelt om te kijken wat erin zit en erachter komt dat het vol zit met jouw stomende fantasieën. Doe dit trouwens alleen als je zeker weet dat de ander hier op zit te wachten, en hou ook rekening met alle helden die hun gezondheid op het spel zetten door dit soort post te bezorgen: pak het goed in.

Je zou ook best een naaktfoto kunnen versturen, maar dat is wel echt een beetje pre-corona. Dit is juist het moment om even out the box te denken.

Geheelonthouding

Nou, nee.

De lange adem

Foto: Emily Bowler

De moderne tijd heeft ons eigenlijk ook nogal ongeduldig gemaakt – denk aan fastfood, maar ook aan seks, waarbij het in het bijzonder belangrijk is dat je niet gelijk te hard van stapel loopt.

Er zijn best manieren waarop je tijdens deze pandemie je grote liefde kunt ontmoeten. Misschien heb je bij de afvalcontainer een leuke buurman of -vrouw gezien die je nooit eerder had ontmoet. Misschien heb je via een datingapp iemand ontmoet, of hebben je vrienden een verjaardagsfeestje via Houseparty georganiseerd en vielen je ogen op een leuke vrijgezel rechtsboven, van wie je na afloop even navroeg hoe je de naam ook alweer spelt. Misschien heb je aan vrienden gevraagd of ze nog vrijgezelle vrienden hebben die het leuk zouden vinden om te videodaten.

Hoe het ook loopt: het is zeer waarschijnlijk dat jullie allebei wat tijd over hebben, dus waarom zou je het niet de kans geven om het rustig te laten groeien? Eigenlijk kan je ook gewoon niet veel anders. Natuurlijk loop je het risico dat je uiteindelijk maanden met iemand online hebt gedatet en het uiteindelijk toch tegen blijkt te vallen. Maar je moet wát, de komende maanden.

