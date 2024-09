Door mee te doen aan seksfeestjes werd ik beter in seks

Ik ben over de jaren heen naar flink wat seksfeestjes geweest, en ik heb er onlangs zelfs een paar mede georganiseerd. Vrienden van me vragen vaak hoe het er daar allemaal aan toegaat. Ik vertel ze graag over mijn ervaringen. Eén persoon zette me aan het denken. De vraag was: wat heb je over jezelf geleerd door mee te doen aan orgies? Het antwoord: heel veel.



Mijn eerste openbaring had ik tijdens het eerste seksfeestje waar ik ooit heenging in 2002. Het vond plaats in een berucht rock-’n-rollhotel. Ik was 25 jaar en nog vrij onervaren. Ik kreeg de opdracht om een orgie te observeren en eventueel mee te doen, om er vervolgens een stuk over te schrijven. De openbaring was dat ik mijn eigen versie van de hel had betreden.

Ik ging naar het evenement – het werd een ‘speelfeest’ genoemd – met een partner; dit was onze derde date. Ik dacht dat ik haar kon laten zien wat een zorgeloze vrijdenker ik wel niet was. Alles verliep aanvankelijk nog volgens plan. Wij waren ongeveer de eersten die seks hadden. We werden bekeken door een kamer vol vreemdelingen en ik begon me langzaam op mijn gemak te voelen met die situatie.

Maar de rest van de avond bracht ik zelfbewust graaiend in het buffet door, terwijl mijn partner het onbevangen middelpunt van het veertigmansevenement was. In al mijn fantasieën over groepsseks was ik ook de kern van de activiteit, maar ik ging daar weg met het idee dat ik veel te veel onzekerheden had om ooit van zoiets te kunnen genieten. Hoe meer mijn date genoot, hoe kleiner mijn erectie werd, tot aan het punt dat ik slapjes toekeek. Als een vlieg op de muur.

Het duurde elf jaar voordat ik weer naar een seksfeest durfde te gaan, weer met de opdracht om erover te schrijven. Ik ging samen met een vrouw waar ik een paar maanden mee aan het daten was. In tegenstelling tot mijn eerdere gefaalde orgiepoging, hadden wij afspraken gemaakt voor we naar het feest gingen. We mochten voyeuristisch en vrij onze gang gaan, maar we zouden alleen maar seks met elkaar hebben – tenzij we allebei nadrukkelijk van gedachte veranderden tijdens de vrijpartij. Het vaststellen van grenzen en regels was de tweede les die ik leerde. Dit veranderde alles.

Effy Blue, expert op het gebied van open relaties, zegt dat ‘speelfeestjes’ het belang van onderhandelen in het seksleven aantonen — zowel met je partner als de mensen die je op zo’n feest tegenkomt. “We houden ons vaak vast aan routines in langere relaties. We denken onze partner goed te kennen en praten daarom ook niet over onze verlangens,” vertelt Blue me.

Je komt op een seksfeest nieuwe mensen tegen en de uitdaging is dan om je verlangens en grenzen onder woorden te brengen. “Het is aan het begin misschien wat lastig, maar door te oefenen kom je meer over jezelf te weten. Je leert anderen te vragen wat ze willen en duidelijk te zijn in wat je zelf niet wilt. En het kan heel empowering zijn om te krijgen waar je om vraagt,” zegt Blue.

Tijdens de seksfeesten die volgden, had ik alleen seks met mijn partner. We leerden langzaamaan op ons gemak te zijn in de groepssetting en daarom genoten we er ook steeds meer van.

Maar ik begon me pas echt comfortabel te voelen nadat ik naar de seksfeestjes in Hacienda Villa ging, een gemeenschap in Brooklyn waar seks op een positieve manier wordt gevierd. Ik liet de schijn los dat ik erheen ging ‘voor werk’. Het komt vaak voor dat mensen een boost in zelfvertrouwen krijgen over hun eigen lichaam op dit soort feestjes, legt psychotherapeut Dee Dee Goldpaugh me uit. “Je ziet meestal alleen maar andere mensen seks hebben op pornosites.” Hoewel porno een positieve invloed kan hebben op onze seksualiteit, zien we daar vooral onrealistische lichamen en genitaliën, voegt Goldpaugh eraan toe.

“Op seksfeesten in een diverse stad als New York zijn allerlei lichaamstypen te vinden: dikke lichamen, transgender lichamen, lichamen van mensen met een beperking, lichamen met diverse genitaliën, en veel verschillende etniciteiten,” zegt Goldpaugh. Ze hoort vaak dat mensen zich opgelucht en uitbundig voelen over hun eigen lichaam nadat ze een groep mensen zonder enige schaamte hun seksualiteit zien vieren.

Op Hacienda, Wonderland en andere feesten waar alle genders, seksuele voorkeuren en lichaamstypen geaccepteerd worden, voelde ik me aantrekkelijker. Mijn definitie van sexy veranderde. Het had invloed op mijn voorkeuren. Herkenbaar, zegt sekscoach Kenneth Play. Hij vertelt me dat hij zich nooit kon voorstellen dat hij zou kunnen toekijken hoe zijn partner seks had met een ander. Hij zag het als een belediging van zijn mannelijkheid.

“Maar zien hoe mijn partner een ander neukte was een van de geilste ervaringen van mijn leven. Het was niet alleen verrassend, het veranderde mijn leven.” Play zegt dat experimenteren met een groep mensen die daar ook allemaal voor openstonden ervoor zorgde dat zijn angst wegging. Het bleek dat zijn ego niet stuk ging, maar juist opbloeide.

Ik leerde iets vergelijkbaars, namelijk dat het voelt alsof je een superkracht krijgt als je op je gemak je partner kunt aanmoedigen en toe kunt kijken hoe hij of zij seks heeft met anderen. Tijdens het feestje in 2002 was dat ondenkbaar. Ik moest meerdere orgies bijwonen voordat ik de volgende stap durfde te maken.

Play is het met Goldpaugh eens: op seksfeestjes vind je een echte diversiteit in seks en seksuele voorkeuren, in tegenstelling tot bij porno. Sommige mensen houden van anale seks, anderen haten het; de een houdt van clitorale stimulatie, de ander wil gepenetreerd worden. “Iedereen heeft zijn eigen unieke voorkeuren,” zegt Play.

Hoewel seksfeestjes kunnen veranderen wat je leuk vindt, kunnen ze net zo goed beïnvloeden wie je leuk vindt, vertelt Effy Blue. “We hebben vaak een idee over wie we aantrekkelijk vinden en gaan dan op zoek naar die ene persoon.” Seksfeestjes zijn het tegengif van datingsites en -apps, die je vooral aan mensen voorstellen die aansluiten bij je voorkeuren. “Een goede vergelijking is het bestellen van eten. Misschien ga je vaker naar een plek toe en bestel je iets waarvan je weet dat je het lekker vindt. Een seksfeest is wat dat betreft net een buffet; je ziet en proeft dingen waar je normaal nooit voor zou gaan. Het maakt je nieuwsgierig.”