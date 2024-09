Seksistische grappen helpen seksistisch gedrag in de hand, zegt de wetenschap

Uit onderzoek blijkt dat vijandig seksisme onder jonge mannen genormaliseerd wordt door tijdschriften waarin vrouwen worden geobjectificeerd en waarin extreme vormen van mannelijkheid worden gevierd. De resultaten van het onderzoek verschenen in Psychology of Men and Masculinity, een academisch tijdschrift over mannen en mannelijkheid.

Terwijl veel typische mannentijdschriften financieel in de problemen zitten, zoals Maxim (waarvan de Nederlandse versie al tien jaar geleden werd opgeheven), en er zelfs een hele hoop over de kop gaan, is ‘guy culture’ juist enorm in opkomst, zowel online als onder studenten en andere jonge mensen. Deze bevindingen werden gedaan door onderzoekers in een uitgebreide studie die neerkwam op de vraag: ‘Wat voor invloed een bepaalde bron met sociale invloed – zoals een mannentijdschrift – heeft op vooroordelen die normaal gesproken als onacceptabel worden beschouwd in een wereld van gelijkheid’.

In het eerste deel van het onderzoek werden 423 mannen tussen de 18 en 30 uit Engeland gevraagd naar welke mannentijdschriften ze lezen, en of ze zouden betalen voor seks. Ook werden ze ondervraagd over hoe ze zich richting vrouwen gedroegen, en wat ze van verhalen over seksuele agressie vinden. De onderzoekers ontdekten dat uit “ambivalent seksisme (zogenaamd ‘positief’ seksisme) informatie viel af te leiden over de consumptie van mannentijdschriften, maar niet over andere vormen van direct seksuele consumptie (zoals betalen voor seks of stripclubs bezoeken).”

In het tweede gedeelte keken de onderzoekers naar de aanname dat mannen die seksistische grappen lezen in mannentijdschriften, dit als ironisch ervaren en niet als schadelijk of vijandig. Dat is namelijk een argument dat altijd wordt aangevoerd door redacteuren van dat soort bladen.

Aan 81 mannelijke studenten uit Engeland werden grappen getoond uit een mannentijdschrift, en soms werd daarbij wel en soms niet vermeld dat ze uit zo’n tijdschrift kwamen. Gevraagd werd of de jongens ze wilden beoordelen op een schaal van vijandelijkheid, ironie en humor. Volgens de wetenschappers werden de grapjes niet als meer ironisch of grappiger gezien als ze zonder de context van het tijdschrift werden gepresenteerd.

In het laatste deel vroegen de onderzoekers zich af of de mensen anders naar de mannentijdschriften zouden kijken als ze erop gewezen werden dat de tijdschriften hetzelfde soort taal spreken als verkrachters. Ze vroegen aan 274 bachelorstudenten of ze uitspraken wilden sorteren die zowel afkomstig waren uit mannentijdschriften als van veroordeelde verkrachters. Veel van de uitspraken waren gewelddadig of waren een beschrijving van geweld.

Hieronder een paar voorbeelden:

“Als je vriendin tijdens de seks een gezicht trekt dat er geforceerd uitziet, dan doet ze maar alsof ze plezier heeft – als ze eruitziet alsof ze in haar nieren wordt gestompt, dan zit ze er pas echt lekker in.”



“Als je een drankje gaat drinken met een meisje en ze wil haar benen niet voor je spreiden, denk dan aan dit statistische feitje: 85 procent van de verkrachtingen wordt niet gemeld.”



“Meisjes zijn over het algemeen wel leuk, maar soms zijn het echte kutwijven. En die kutwijven zijn het die… die moeten gewoon hard en grof gevuld worden.”

Alleen die laatste uitspraak was van een veroordeelde verkrachter.

Van de zestien uitspraken werd maar de helft aan de juiste bron gekoppeld. Participanten gaven later aan dat ze “de mannenmagazines minder legitiem vonden nadat ze aan het onderzoek hadden meegedaan.”

Peter Hegerty is docent psychologie aan de Universiteit van Surrey en hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Hegerty zegt dat mannentijdschriften over het algemeen “de soorten seksisme die mannen normaal vinden hebben vergroot.”

“Ik raakte geïnteresseerd in mannenmagazines omdat jonge vrouwelijke studenten van mij het er veel over hadden, over hoe beledigend ze waren en hoe je er als vrouw nooit van kon winnen, omdat het de norm was geworden,” vertelt hij aan Broadly. “Mannen die heel veel van dit soort tijdschriften lezen, scoren veel hoger op bepaalde levels van seksisme, en vinden verhalen over seksueel geweld ook veel normaler.”

Toen we vroegen of vrouwen op moesten passen voor mannen die zweren bij dit soort tijdschriften, suggereerde hij dat het “voor eigen risico” was om met ze in zee te gaan.

Dit onderzoek van Hegerty is zeker niet het eerste dat aantoont hoe verraderlijk seksistische grappen zijn. Sommige hebben zelfs laten zien dat er een verband is tussen victim blaming en de neiging tot verkrachting.

Deze publicatie komt op het moment dat de opmerkingen van Trump nog veelvuldig worden behandeld in verschillende media, en waarin hij zijn aanrandingspraktijken wegzet als ‘kleedkamerpraat’.

“Trump was aan het opscheppen over zijn grijppraktijken, iets waardoor miljoenen vrouwen zich minder veilig voelen, maar volgens hem is er niks gevaarlijks aan omdat het kleedkamerpraat zou zijn, en alle mannen eigenlijk zo seksistisch zijn,” zegt Hegerty. “Dit excuus zou volgens Trump betekenen dat alle mannen op zo’n ironische manier over seks praten, en dat dat geen gevolgen heeft.” Maar volgens Hegerty laat het onderzoek zien dat sociale context wel degelijk invloed heeft op of mannen een bepaald soort seksisme oké of niet oké vinden.

