Foto’s van sekspoppen komen akelig dicht bij de realiteit

Wat je ook van de doorsnee Amerikaan vindt, waarschijnlijk leg je niet direct een verband met sekspoppen. Toch is dit exact waar de nieuwe fotoserie average americans (that happen to be sex dolls) van Stacy Leigh om draait. Zij heeft realistische sekspoppen neergezet in typische situaties.

Op het eerste oog zou je de beelden haast kunnen verwarren met kiekjes van Leigh en haar vrienden – of misschien de foto’s van David LaChapelle. Maar als je goed kijkt zie je een eenzame en materialistische sfeer, het soort dat je met Silicon Valley associeert. Je ziet geen mensen, maar alleen siliconen poppen zonder hartslag.

Average americans voelt bijna aan als een soort willekeurige verzameling van kunstwerken. De stijl van het beeld varieert tussen horizontaal en verticaal, kleur en zwart-wit, intieme close-ups en nauwkeurig opgezette scènes. In een foto bestudeert een sekspop de anatomie van een andere, waarbij ze het gezicht van de pop afhaalt en het innerlijk van de vrouw onthult. In een andere foto zien we twee poppen in een houding alsof ze net seks hebben gehad op een bed in een Nan Goldin-achtige slaapkamer. Ook is er een foto waar een pop gekleed is als Marie Antoinette met haar kenmerkende hondje op schoot.

De uiteenlopende beelden en situaties voelen als een passende metafoor voor de complexe en verdeelde maatschappij van de Verenigde Staten. Maar ondanks alle overeenkomsten, geeft Leigh toe dat het toch vooral om haar eigen levensverhaal gaat:

“Ik ben geboren en getogen in New York. Voor iemand die arm opgroeide in de stad, had ik een typische Amerikaanse opvoeding. Mijn moeder was alcoholist en drugsverslaafd, dus mijn oma was eigenlijk meer een moeder voor mij dan mijn eigen moeder,” vertelt Leigh aan The Creators Project. “Als jongere in Brooklyn kwam ik vaak in de problemen – clubs, drugs – ik deed mijn eigen ding. Uiteindelijk werd ik volwassen, ging werken op Wall Street, en trouwde. Ik gebruik de poppen als uitlaatklep, een manier om mijn verhaal te vertellen. Het is een kijk in wat ik heb ervaren en wat ik ken. Ik ben de doorsnee Amerikaan.”

Average americans is een persoonlijk verhaal, maar in de woorden van de feministische schrijver Carol Hanish: “het persoonlijke is politiek.” Leigh gebruikt de kunstwerken dus ook om commentaar op de maatschappij te leveren: “sommigen mensen in de wereld gaan meer en meer op poppen lijken. Je wordt namelijk beloond met bekendheid door er perfect uit te zien. Hoe meer je op een pop lijkt, hoe meer volgers je hebt. Het lijkt mij dat mensen hiermee erg veel druk op zichzelf leggen. Maar ik vind het prima, hoor. Ik houd van poppen.”

De foto’s van Stacy Leigh zijn onderdeel van een tentoonstelling in Castor Gallery, te zien tot en met 10 december. Klik hier voor meer van haar werk.