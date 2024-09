Seksspeeltjes voor mannen zijn beter dan ooit

Voor haar boek Masturbation in Pop Culture zocht Lauren Rosewarne, een expert op gebied van seksualiteit in populaire cultuur, meer dan zeshonderd moderne films en tv-scènes die masturbatie in beeld brachten of eraan refereerde. Man of vrouw, beschamend of schaamteloos uitgebeeld, alles lijkt de revue te passeren. Maar hoewel vele duidelijk verwijzen naar verscheidene seksspeeltjes gericht op en gemaakt voor vrouwen, worden er vrijwel geen referenties gemaakt aan seksspeeltjes voor mannen – los van sekspoppen, cartooneske opblaaspoppen zoals Bud Bundy’s “Isis” in Married… With Children of enge vlezige imitaties zoals Bianca in Lars and the Real Girl. Ze zijn bijna allemaal bedoeld als zielige sekssubstituten voor enge mannetjes.



Deze weergaves zijn onderdeel van een heersende, negatieve blik op het historisch gezien beperkte aanbod aan mannelijke seksspeeltjes. Maar dit beeld begint achterhaald te worden. In het afgelopen decennium zijn mannelijke seksspeeltjes in een renaissance van design, kwaliteit en diversiteit beland. De verkoop groeit snel (in sommige winkels is de verkoop gegroeid met 1000 procent in het laatste decennium) en doelgroep is gegroeid en ze hebben een groot deel van hun oude stigma afgeschud.

Zoals Clair Cavanah, mede-oprichter van populaire seksshop Babeland, stelt: “We leven in een prachtige tijd om een penis en prostaat te hebben, op het gebied van seksspeeltjes.”

Er is niet zoveel informatie beschikbaar over de geschiedenis van mannelijke speeltjes als over de vroege oorsprong van speeltjes voor vrouwen. Toch kun je gerust stellen dat van midden tot het einde van de twintigste eeuw mannenspeeltjes vaak louche, slecht gemaakt en gericht op mannen met prestatieproblemen waren – denk aan de penispomp – wat niet echt wonderen deed voor hun aantrekkingskracht.

De markt kreeg in 1995 een boost door de Fleshlight, een nepvagina die, door beter materiaal te gebruiken, meer dan voorgaande speeltjes het gevoel van menselijke openingen imiteert. “De Fleshlight maakte masturbatie met een speeltje populair onder heteromannen”, zegt Leo Debois van adamstoybox.com, een winkel gericht op mannen, die werd opgericht in 2013. “Dat was de poort tot al het andere.”

Toch bracht de Fleshlight maar weinig teweeg. Veranderende meningen, betere materialen en positieve afschilderingen (zoals de Rabbit-vibrator in Sex and the City) maakten vrouwenspeeltjes rond de millenniumwisseling mainstream en stimuleerde innovatie. Maar mannenspeeltjes gingen hier niet in mee. Recent onderzoek suggereert dat veel mannen, net als vrouwen, seksspeeltjes gebruiken – maar ze gebruiken vibrators, die vaak gebouwd voor en gericht op vrouwen zijn, en meestal met partners, minder vaak voor masturbatie. Volgens Cavanah had Babeland halverwege de jaren nul slechts een paar speeltjes voor mannen, zoals de Fleshlight en cock rings. Die laatste zijn voornamelijk gericht op homoseksuele mannen.

Rond het begin van het decennium werd het wel wat interessanter. Fleshlightmaker Tenga, die in 2005 begon in Japan, begon een voet aan de grond te krijgen in de VS met producten met innovatieve texturen, om verder te gaan dan enkel het nabootsen van vlees. Tenga kwam met moderne, strakkere ontwerpen. Tegelijkertijd realiseerden een groot aantal ontwikkelaars zich iets wat mannen die met vibrators spelen allang wisten: mannen houden van vibratie. Ze begonnen met het opnemen van trillingen in alles, van cock rings tot namaakvagina’s en creëerden zo nieuwe, goed verkopende speeltjes. Vibratie opende ook een nieuwe wereld voor speeltjes voor stelletjes, die gebruikt konden worden om tegelijkertijd twee verschillende soorten lichamen blij te maken.

In diezelfde periode vond “de grote prostaatrevolutie van 2010” plaats, zoals Steve Thomson van sekspeeltjes-bedrijf LELO het noemde. In die tijd begonnen consumenten, voornamelijk heteroseksuele mannen, meer stimulatie voor de P-spot te eisen. Deze werd allang omarmd door mannen die seks hebben met mannen en heteroseksuele mannen begonnen zich nu ook te realiseren dat deze mannelijke equivalent van de g-spot sterkere orgasmes teweeg kon brengen. Uit een recente enquête van LELO bleek dat 71 procent van heteroseksuele mannen in relaties prostaatstimulatie hadden geprobeerd of wilden proberen.

“Merken werden gepusht om nieuwe en betere prostaatmasseurs te produceren”, vertelt Thomson aan VICE – van grotere speeltjes tot vibrerende apparaten die een handsfree anaal orgasme konden opwekken; Babeland ging van twee prostaatspeeltjes in de verkoop in 2008 naar 23 nu. “Toen de stof was opgetrokken een paar jaar later, was de kwaliteit van anale seksproducten voor mannen enorm gegroeid en zag het landschap van mannelijke seksualiteit er heel anders uit” aldus Thomson. Hoewel verkoopcijfers voor namaak-vagina’s of cock rings bescheiden zijn gestegen in recente jaren, verkochten prostaatmasseurs als een malle.

Wilde innovatie op het gebied van prostaatmasseurs wijst ook naar de bereidheid om het idee te verwerpen dat een mannelijk seksspeeltje seks hoort na te bootsen, iets wat het mogelijke genot sterk vermindert. Naast prostaatspeeltjes (en de B-Vibe, die iets als rimmen nabootst) wordt deze impuls geïllustreerd door Hot Octupus’ veelgeprezen Pulse, een peniskoker die, door gebruik van een trillend piston in plaats van een standaard motor, een unieke vorm van vibratie op het toompje focust die voor een handsfree en (voor vele mannen) uniek orgasme zorgt. Ook Sir Richard’s ELEMENT MS keert zich af van het oude design waarbij de focus op de schacht ligt en probeert zo niet seks te vervangen maar het genot te verhogen met nieuwe lichamelijke sensaties voor zowel man als vrouw.

Het loslaten van het idee om de menselijke anatomie na te bootsen en de bereidheid om liberaal design te omarmen sluiten aan bij het vervangen van schandalige verpakkingen en provocerende ontwerpen door strak modernisme – dingen waarvoor de gemiddelde consument zich niet schaamt ze te bezitten. Thomson denkt dat het rond 2014 was dat deze trends het grote publiek bereikten en de markt voor mannenspeeltjes werd geherdefinieerd. Debois startte het jaar ervoor adamstoybox.com omdat zijn team deze groeiende mannenspeeltjesniche opmerkte, en vond dat iemand zich er specifiek op moest richten. Ze hebben een jaarlijkse groei in verkoopcijfers van 60% sinds ze zijn geopend en dat lijkt zo door te gaan.



Sommige ontwikkelingen op het gebied van mannelijke seksspeeltjes zouden kunnen voortvloeien uit de totale groei van de seksspeeltjesmarkt, waarin 15 biljoen dollar per jaar omgaat, en waarvan optimisten denken dat deze tot 50 biljoen in 2020 zal groeien. Dit is symbolisch voor een voortgezette opmars van toenemende acceptie van bredere opvattingen en ervaringen van seksueel genot. Maar er is ook een speciale verschuiving onder mannen geweest. Uit een recent onderzoek blijkt dat vandaag de dag tot 78 procent van de mannen zou overwegen een seksspeeltje te kopen en 70 procent keurt het stigma rondom mannelijke seksspeeltjes af. Verkopers zeggen dat de doelgroep jonger wordt en zich minder schaamt en speeltjes niet ziet als iets dat verbonden is aan prestatieproblemen. Ariana Rodriguez, productredacteur bij vakblad XBIZ, denkt dat de focus op genuanceerde, tolerante standpunten op seksueel genot in de media, voornamelijk lifestyle- en gezondheidspublicaties, veel heeft gedaan om het stigma af te breken. Wellicht verklaart dit ook waarom mannelijke gebruikers van speeltjes in een onderzoek betere gewoonten op het gebied van seksuele gezondheids dan anderen hadden.

“Er zijn meer middelen online beschikbaar die de voordelen van prostaatstimulatie op gebied van seksuele gezondheid en plezier benadrukken,” zegt ze “Movember biedt bijvoorbeeld een goede kans om openbaar p-spotstimulatie te ontdekken en te bespreken terwijl tegelijkertijd gezondheid van de prostaat gepromoot wordt.”

Debois denkt dat prostaatspeeltjes waarschijnlijk ook hebben geprofiteerd van bredere acceptatie en begrip van zowel homoseksualiteit als vloeibare seksualiteit. Zodat typisch heteroseksuele mannen niet langer bang zijn dat ze gay zijn als zijn dingen in hun kont stoppen omarmen. Eveneens hebben betere verpakking en marketing er veel voor gedaan mannen te verzekeren dat speeltjes kopen hen geen viespeuken maakt, vinden zowel Cavanah als Thomson.

Ondanks deze vooruitgangen denkt Rodriguez nog steeds dat er twee keer zoveel vrouwgerichte producten op de markt zijn dan op mannen gerichte producten. Debois schat dat vrouwenspeeltjes nog steeds ver voorop die voor mannen liggen. En Alptraum merkt terecht op dat veel speeltjes nog steeds gefocust zijn op het nabootsen van de mannelijke anatomie en het belang van design en de diversiteit van genot dat het mannelijk lichaam kan ervaren vergeten. Deze producten, net als de geüpdate Fleshlight-modellen, hebben nog steeds de belangrijkste positie binnen prijzen voor seksspeeltjes en mainstream media-aandacht en beheersen grote consumentenloyalitet en plek op de markt.

Het is onduidelijk of de recente stortvloed aan innovatie lang genoeg stand zal houden om de man-vrouw genderkloof te sluiten. Misschien kunnen genderloze speeltjes die focussen op flexibel genot los van de anatomie van de gebruiker, zoals die waar LELO mee bezig is, hierin de weg leiden. En denken over speeltjes en sensaties los van gender zouden goed nieuwe innovaties opwekken.

Voor nu is het waarschijnlijk genoeg voor mensen met een mannelijke anatomie om alle wonderlijke nieuwe opties te omarmen die de afgelopen jaren voor hen beschikbaar zijn gekomen. Hedendaagse mannelijke speeltjes bieden al een totaal nieuwe wereld voor de meeste mannen. Hoe meer we het ontdekken, hoe meer stigma’s we kunnen doorbreken, gebruikersfeedback voor innovatie kunnen geven en klaarkomen zoals we nog nooit zijn klaargekomen.